Gmail beklenen eklenti desteğini sunmaya başladı

Bu yılın başlarında Google, Gmail için eklentilere izin vermeye başlayacağını duyurmuştu. O beklenen zaman nihayet geldi. Eklentiler sayesinde üçüncü taraf geliştiriciler servislerini Gmail’e doğrudan entegre edebilecekler. Google’ın bu fırsatından yararlanan ilk servisler Asana, Trello, DialPad, Intuit, QuickBooks ve Wrike oluyor.

Eklentiyle birlikte kurumsal kullanıcılar uygulamalar arasında geçiş yapıp zaman kaybetmekten kurtulacaklar. Çok yakında DocuSign eklentisi de eklenecek. Şu an için sadece kurumsal odaklı eklentilerin geldiğini geliyoruz. Daha çok bireysel kullanıcıları hedefleyen servislerin olaya ne zaman dahil olacağı ve Gmail’in yeni yeteneklerinden ne zaman yararlanmaya başlayacakları şu an için bilinmiyor.

Gmail eklentileri şu an için web ve Android üzerinde destekleniyor. Google, iOS desteğinin ne zaman sunulacağı hakkında henüz bilgi vermedi.