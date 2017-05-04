Facebook kısa bir süre önce kullanıcılarına Facebook Messenger’da gelen bir mesaja beğeni dışında bir ifade bırakma imkanı sunmuştu. Şirket bu özelliği yorumlara da taşıdı. Artık Facebook yorumları değerlendirilirken beğeni dışında ifadeler de kullanılabilecek. Bunun sosyal paylaşım sitesindeki kelime sayısını azaltması şaşırtıcı olmayacaktır.

Muhteşem, Hahaha, İnanılmaz, Kızgın ve Üzgün adını taşıyan ekstra ifade sembollerinin paylaşımlara ve yorumlara eklenmesi, pek çok Facebook kullanıcısı tarafından memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak yorumlara da farklı emojiler bırakılabilmesi, “gerekliliği sorgulanan” bir özellik olarak nitelenebilir.

Yorumlara “beğeni” dışında bir ifade bırakabilmek için fareyi baş parmak sembolünün üzerine getirmek gerekiyor. Messenger’ın mobil sürümlerinin aksine, masaüstünde ifade bırakıldıktan sonra herhangi bir animasyon oluşmuyor.

Facebook yorumları için yeni ifade seçenekleri önce masaüstünde kullanılıyor

Facebook kullanıcıları ilk olarak masaüstünde yorumlara farklı ifadeler bırakabilecek. Özelliğin dağıtımı bu hafta itibarıyla başladı. Mobil uygulamalar üzerinden Facebook’a erişenlerin ne zaman yorumlara farklı ifadeler bırakabileceği ise henüz bilinmiyor. Ancak sosyal paylaşım sitesinin bu özelliği mobil uygulamalarında da kullanıma sunmasına kesin gözüyle bakılıyor.