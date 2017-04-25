Facebook kendi yöntemleriyle internette yanlış bilgilerin yayılmasına karşı mücadele etmeyi sürdürüyor. Şirket bu doğrultuda ürünlerindeki haber sunumunda değişiklik yapmaya devam ediyor. Facebook Haber Kaynağı da bu değişiklikler doğrultusunda yenileniyor.

Bu değişiklik doğrultusunda Facebook kullanıcılarının ana akışlarında arkadaşlarının paylaştıklarına benzer daha çok haberle karşılaşılacak. Paylaşılan haberin altında aynı konu hakkında başka kaynaklar tarafından yazılmış haberler gösterilecek. Bu kaynaklar kimi zaman haber doğrulama servisleri de olabilecek. Facebook böylelikle insanları “Paylaş” butonuna tıklamadan önce biraz daha düşünmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Facebook tarafından ürün müdürü Sara Su imzasıyla yapılan açıklamada, yeni yaklaşımla insanlara ek bakış açılarına ve bilgilere daha kolay ulaşma imkanının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Facebook böylelikle sosyal ağların maruz kaldığı “yankı dairesine dönüşme” sendromundan kurtulmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım çerçevesinde politikacıların demeçlerine dair objektif bilgilerin de paylaşılması öngörülüyor.

Facebook Haber Kaynağı dışında başka mecralar üzerinden de yalan haberle mücadele ediyor

Facebook’un yalan haberle mücadele için uygulamaya aldığı bu yeni yaklaşımın nasıl sonuç vereceği merak ediliyor. Şirket, bu mücadelede geleneksel medya araçlarından da destek alıyor.