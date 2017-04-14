Facebook yalan haber ile mücadelede gazetelerden yardım alıyor

Facebook yalan haber ile mücadele konusunda kullanıcılarını da eğitmesi gerektiğine inanıyor. Şirket, bunun için yazılı basından yardım alıyor. Almanya’nın ünlü gazeteleri Bild, Sueddeutsche Zeitung ve Die Welt’e reklam veren Facebook, kullanıcılarıyla yalan haberleri ayırt etmelerine yardımcı olacak 10 ipucu paylaşıyor.

Almanya şu sıralarda yalan haberle mücadele konusunda yeterince çaba göstermeyen sosyal ağlara çeşitli yaptırımlar getirecek bir yasa teklifini tartışıyor. Bu teklif yasalaştığı takdirde, sosyal ağlar gerekli raporlama araçlarını sunmamaları veya yasa dışı içerikleri kaldırmamaları durumunda 50 milyon avroya kadar çıkan cezalarla karşı karşıya kalabilecek.

Söz konusu teklifin yalan haberle mücadele konusunda bugüne kadar alınmış önlemlere kıyasla çok daha sert olduğu rahatlıkla söylenebilir. Eylül ayında sandık başına gidecek Almanya’nın yalan haberler nedeniyle ABD’de yaşananlardan endişe duyduğu biliniyor. Facebook artık pek çok kaynaktan haberin dolaştığı bir mecra. Bu nedenle yalan haberlerin yayılması konusunda da akla gelen ilk isim oluyor. Bu da Almanya’nın ve diğer devletlerin neden yalan haberle mücadelede Facebook’u doğrudan muhattap aldıklarının anlaşılmasını sağlıyor.

Facebook yalan haber ile mücadelede Correctiv ile de işbirliği yapıyor

Sosyal ağın yalan haberle mücadele konusunda Almanya’da attığı adımlar gazete ilanlarıyla sınırlı kalmıyor. Alman bağımsız gazetecilik organizasyonu Correctiv ile işbirliğine giden Facebook, yalan veya yalan olması muhtemel haberleri etiketlemek için çalışmalar yapıyor. Sosyal paylaşım sitesi, benzer çalışmaları ABD’de de yürütüyor.