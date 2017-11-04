Facebook anket özelliğini oldukça uzun bir süre önce kullanıma sunmuştu. Ancak sosyal paylaşım sitesi bu özelliği gruplarda ve etkinlik sayfalarında üyelere veya katılımcılara yönelik tutmayı tercih etmişti. Bu yaklaşımı değiştiren şirket, anket özelliğini GIF desteğiyle tüm kullanıcılarına açıyor.

Facebook kullanıcıları bundan böyle web, iOS ve Android uygulamaları üzerinden anket oluşturup takipçilerine soru yöneltebilecek. Kullanıcılar cevap seçeneklerine yazının yanı sıra fotoğraf veya GIF animasyonu ekleyebilecek.

Anket oluşturmak için öncelikle Haber Kaynağı’nın en üstünde “Ne düşünüyorsun?” yazan bölüme tıklamak gerekiyor. Metin kutusunun altında yer alan “Anket” seçeneğine dokunulduğunda ise kullanıcılara sorularını yazabilecekleri bir alan ve iki cevap seçeneği çıkıyor. Soruların uzunluğu konusunda bir sınırlama bulunmasa da, yanıtların 25 karakteri geçmemesi gerekiyor.

Yanıtlara bir fotoğraf veya GIF animasyonu eklemek içinse yanıt satırındaki ilgili ikonlara dokunuluyor. Kullanıcılar anketlerinin devam edeceği süreyi 1 gün veya 1 hafta gibi seçenekler arasından belirleyebildikleri gibi, özel olarak da ayarlayabiliyor.

Facebook anket özelliğini kısa süre önce Instagram’a da eklemişti

Facebook anket özelliğini kısa bir süre önce sahibi olduğu Instagram’a da eklemişti. Şirket bunun için hikaye özelliğinde anket çıkartmaları sunmuştu. Facebook’un önemli rakiplerinden Twitter da uzun süredir anket özelliğine sahip. Facebook anketlerde iki seçenek sunulmasına izin verirken, Twitter’da dört seçenekli anketler düzenlenebiliyor. Facebook’ta anketlere oy veren kişilerin kimliklerinin de anket sahibi tarafından görülebildiğini belirtmekte fayda var.