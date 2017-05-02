Chrome sekmesindeki videoları Chromecast’e yayınlamak daha iyi olacak

Google, içinde bir video içeriğin oynatıldığı Chrome masaüstü internet tarayıcısı sekmesini Chromecast’e yayınlarken kalitede büyük iyileşme sağlayacak bir yeniliği test ediyor. İçerik yayın cihazı çıktığından beri, Chromecast’i doğal olarak desteklemeyen kaynaklardan TV’ye gönderilmek istenen videolar için Chrome sekmesinin yayını kullanılıyor. Bu içerik yayın özelliği bazen gecikmelere, çerçeve kayıplarına neden olabiliyor ve videonun orijinal kalitesi hiçbir zaman korunamıyor. Neyse ki, bu durum çok yakında değişecek ve Chromecast sahipleri bu yeni çözümü daha şimdiden deneyebiliyor.

François Beaufort Chrome ekibinin yeni yaklaşımını bu Google+ paylaşımında anlatıyor. Android Police’in haberine göre, tüm sekmenin ve düşük kaliteli videonun TV ekranına yansıtılması yerine, Chrome internet tarayıcısı tüm video akışını Chromecast’e gönderecek. Tüm yapmanız gereken izlediğiniz içerikte tam ekran modunu açmak olacak, Chrome diğer işleri kendisi üstlenecek. Bu basit özellik pil ömründen tasarruf etmeye ve video kalitesini etkilenmeden tutmaya da olanak sağlıyor.

Bu özellik henüz tüm Chromecast kullanıcıları için hazır hâle gelmedi. Bu nedenle denemek isteyen kullanıcıların bazı adımları kendi başına yapmaları gerekiyor:

Eğer yakınınızda bir Chromecast cihazı varsa, adres çubuğunachrome://flags/#media-remoting yazın. Üstü çizilmiş olan maddeyi “etkin” hâle getirin. Chrome’u yeniden başlatın. https://vimeo.com adresine gidin ve rastgele bir video oynatın. Chrome menüsünde “Yayınla…” seçeneğine tıklatın. Oynatılan videoyu tam ekran moduna getirin.

Yukarıdaki adımları uyguladığınızda belki herhangi bir değişiklik göremeyebilirsiniz, ancak yakın zamanda Chromecast ile multimedya deneyiminin daha iyi seviyelere gelebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.