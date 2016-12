Tesla Autopilot 8.0, radar ile öndeki iki arabanın hareketlerini izlemek gibi oldukça akıllı bir özelliğe sahip. Bu özellik sayesinde arabada seyahat edenler sürücünün normalde fark edemeyebileceği tehlikelerden korunuyor. İnternete düşen bir video, Autopilot’un bir kazanın büyümesini nasıl engellediğini açık biçimde gözler önüne seriyor.

Hollandalı Tesla Model X sahibi Frank van Hoesel’in yol çekim kamerasından alınan görüntülerde Model X’in bir kazayı olmadan önce nasıl algılayabildiği görülüyor. Videoda da duyulabileceği üzere Model X’in İleri Çarpışma Uyarı sistemi, öndeki iki aracın ani biçimde duracağını algıladığı anda fren yapmaya başlıyor. Otomobilin sürücüsünün ise olan bitenin farkında olmadığı verdiği tepkilerden anlaşılıyor.

Sonuç olarak rahatlıkla zincirleme kazaya dönüşebilecek bir olay, sadece iki arabanın çarpışmasıyla sınırlı kalıyor. Kazaya karışan otomobillerde de kimsenin ciddi biçimde yaralanmadığını belirtmekte fayda var.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR

— Hans Noordsij (@HansNoordsij) December 27, 2016