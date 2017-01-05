Sony XBR-A1E Bravia 4K OLED TV serisini CES 2017’de duyurdu. Şirketin 2017 model amiral gemisi televizyonları OLED teknolojisinin bulunması açısından önem taşıyor. En sonunda LG’nin OLED TV’lerine gerçek anlamda ciddi bir rakip çıkmış oluyor.

Sony, daha önce emsali görülmemiş seviyede siyahlar, zengin ve gerçek hayattakine çok benzeyen renkler, dinamik kontrast, bulanıklık olmayan görüntüler ve geniş bir görüş açısı için OLED teknolojisine geçiş yaptığını söylüyor. Aslında Sony, OLED ekranların üretimini doğrudan gerçekleştirmiyor. Panel üretimi muhtemelen LG Electronics’ten bağımsız bir şirket olan LG Display tarafından gerçekleştiriliyor. Ancak Sony, OLED panellerini kimin ürettiği noktasına herhangi bir bilgi vermiyor.

Dahili Dolby Vision HDR desteği ve 4K HDR Processor X1 Extreme adını taşıyan bir işlemci bu televizyonlara hayat veriyor. Çok ince profile sahip olan ve bu açıdan da LG’nin OLED TV’siyle yarışan Sony’nin Bravia OLED TV’lerinde iç bileşenlerin çoğu, arkada bulunan katlanabilir ayağa yerleştirilmiş durumda.

A1E Bravia serisi içinde 55, 65 ve 77 inç diyagonal uzunlukta ekranlar bulunuyor. Sony, bu ürünlerin fiyatı hakkında şu an için herhangi bir yorumda bulunmuyor. Bırakın Türkiye’yi, yurt dışı için bile bu TV’lerin ne zaman çıkacağının tarihi verilmedi. Ancak CES’te tanıtılan TV’ler genellikle yaza doğru piyasaya giriş yapıyor. Bu sefer de aynısını görebiliriz.

OLED, çoğu LCD TV ile karşılaştırıldığında gerçek anlamda mükemmel derecede siyah seviyeleri ve canlı renkler sunuyor. Bu arada Sony’nin Bravia OLED TV’lerinin dikkat çeken bir başka unsuru da ses donanımı oluyor. TV’nin görünür herhangi bir yerinde hoparlör bulunmuyor. Sony, Akustik Yüzey olarak adlandırılan bir ses teknolojisi kullanıyor. Şirketin anlatımıyla; OLED’in arka ışıksız yapısı sayesinde, zengin ses doğrudan ekranın tüm yüzeyinden odaya veya salona yayılabiliyor.

Yani, Sony’nin OLED TV’sinde izlenen filmler ve dizilerde ses doğrudan ekranın kendisinden geliyor. Sony, bu yaklaşım sayesinde sesin daha geniş açıdan, görüntüyle eşzamanlanmış olduğu hissini daha fazla yaşatacak şekilde geleceğini söylüyor. Tabii ki, gerçek durumu görmek için ses deneyimini bizzat yaşamak gerekiyor.

Diğer çoğu televizyon gibi, Sony’nin yeni A1E Bravia TV’leri de Android TV ile çalışıyor. Televizyonu Google Home hoparlörü üzerinden kontrol etmek, Google Play’den uygulamalar yüklemek veya akıllı telefon, tablet, PC gibi cihazlardan içerik akışında bulunmak mümkün oluyor. Ayrıca destekleyen ülkelerde PlayStation Vue internet TV servisine de ulaşmak mümkün olacak. Bununla birlikte yine destekleyen ülkelerde Sony’nin Ultra 4K video servisi de kullanılabilir olacak.

Ayrıca Sony LED TV serisini de güncelliyor. Yeni modellerin arasında X940E ve X930E serisi bulunuyor. Bu güncellenen modeller geçen yılın ürünlerine göre daha hızlı performans sunuyor, aynı zamanda Dolby Vision desteği ve iyileştirilmiş HDR çıkışı sunuyor.