Samsung Galaxy Note serisinin akıbeti, Galaxy Note 7’nin başına gelenlerin ardından biraz belirsiz hâle gelmişti. Güney Koreli şirketin seriyi sonlandıracağına dair iddialar, Note 7’nin piyasadan tamamen çekilmesinin ardından yüksek sesle konuşulur olmuştu. Ancak Samsung yetkililerinden gelen yeni açıklamalar, böyle bir durumun gündemde olmadığını gösteriyor.

Güney Koreli şirket, Galaxy S8 ve S8 edge’i en geç önümüzdeki nisan ayında duyuracak. Galaxy Note 8’in de yılın ikinci yarısında resmiyet kazanması öngörülüyor. Galaxy Note 7’nin patlama skandalının ortaya çıkışından önceki popülaritesine dikkat çeken Samsung yetkilileri, phablet pazarının oluşumuna öncülük eden Note serisinin de yola devam edeceğini belirtti.

Samsung’un iş ortaklarından gelen bilgiler de, Galaxy Note 8’de bulunması muhtemel özellikler konusunda fikir edinmeyi sağlıyor. Güney Koreli şirketin Galaxy S8’de 2K çözünürlüklü bir ekran tercih edeceği, Note 8’de ise ekran çözünürlüğünün 4K’ya yükseleceği söyleniyor. Şirketin böylelikle sanal gerçeklik deneyimini biraz daha iyileştireceği belirtilirken, Note 8 ile birlikte yeni bir Gear VR cihazının da tanıtılacağı öne sürüldü.

Galaxy Note 8’de Bixby adını taşıyan dijital asistanın da bulunacağı söyleniyor. Söz konusu asistanın ilk olarak Galaxy S8 ile faaliyete geçmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 7 soruşturmasının sonuçlarını ay sonunda açıklayabilir

Güney Koreli şirket Galaxy Note 7’deki aşırı ısınma ve buna bağlı olarak görülen alev alma ve patlama probleminin kaynağını bulmak için bir soruşturma gerçekleştirmişti. Bu soruşturmanın sonuçlarının ocak ayının sonunda duyurulabileceği belirtiliyor.