Twitter 360 derece video yayınlarını Periscope’a getiriyor. Herkese 360 derece görüntü eşliğinde gerçekleştirilen canlı yayınları izleme imkanı sunulurken, şu an için sadece seçilmiş iş ortakları 360 derece canlı yayınları gerçekleştirebiliyor. Gerçekleştirilmiş ilk Periscope 360 derece canlı yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthony https://t.co/AZWbnnT15S

— Alex Pettitt (@Alexpettitt) December 28, 2016