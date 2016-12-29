Twitter 360 derece video yayınlarını Periscope’a getiriyor. Herkese 360 derece görüntü eşliğinde gerçekleştirilen canlı yayınları izleme imkanı sunulurken, şu an için sadece seçilmiş iş ortakları 360 derece canlı yayınları gerçekleştirebiliyor. Gerçekleştirilmiş ilk Periscope 360 derece canlı yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Periscope 360 derece canlı yayınları başka platformlarda gördüğümüze benzer bir deneyim sunuyor. Masaüstü veya dizüstü bilgisayardan izlerken fare imlecini ekranda istediğiniz noktaya sürükleyerek kamera açısını oraya çevirebilirsiniz. Mobil cihazlarda ise telefonu farklı yönlere çevirip döndürerek bakış açısını değiştirmek mümkün oluyor. Video kalitesi mükemmel değil, ancak çoğu 360 derece video içeriğin henüz yüksek kalitede olmadığını düşünecek olursak, bunu anlayışla karşılamak mümkün olabilir.

Periscope, 360 derece yayınları şu an için az sayıda iş ortağıyla test ettiğini söylüyor, henüz daha geniş kapsamda canlı yayın imkanı sunmakla ilgili planlarını açıklamıyor. Ancak görünüşe göre, bu canlı yayın imkanı ilerleyen zamanlarda daha geniş kullanıcı kitlesine sunulacak.

Periscope 360 derece canlı yayında Facebook Live ile rekabet ediyor

Twitter’ın sunduğu bu destek tam da Facebook’un Facebook Live üstünde 360 derece canlı yayınları test etmekte olduğu zamanlara denk geldi. Twitter ve Periscope şu sıralar Facebook Live’dan yoğun baskı görüyor. Çünkü birçok yayıncı daha fazla izleyiciye ulaşmak gerekçesiyle Facebook’un platformuna geçiş yapıyor.

Twitter, 360 derece videoda Facebook’un bir adım önüne geçmiş oluyor. Facebook, bu canlı yayın imkanını ilerleyen aylarda, bazı iş ortaklarıyla birlikte sunmayı planlıyor. Ancak 360 derece videonun henüz deneysel aşamada olduğunu düşünecek olursak, geç kalması çok fazla şey kaybettirmeyecek gibi görünüyor.