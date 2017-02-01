Facebook yalan haber ile mücadele konusunda gerekli adımları atmadığı için özellikle ABD başkanlık seçiminin ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Sosyal paylaşım sitesi, bu eleştirilerin ardından sıkı tedbirler alma sözü vermişti. Şirket, bu tedbirlere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Facebook ilk olarak şüpheli paylaşımlar yapan yayın organlarının reklam gelirlerinde kesinti uygulamıştı. Buna ek olarak, kullanıcılara gerçekliğinden emin olmadıkları içerikleri işaretleme imkanı sunulmuştu. Söz konusu içerikler, üçüncü taraf doğrulama kuruluşları tarafından değerlendiriliyor. Sosyal medya devi şimdi de meşru ve viral içerikleri öne çıkarmak adına Haber Kaynağı algoritmasında düzenlemeye gidiyor.

Facebook’tan yapılan açıklamada yanıltıcı ve sansasyonel olmayan paylaşımların kullanıcılara daha gerçekçi geldiği belirtildi. Haber Kaynaklarında yapılacak değişiklikler de kullanıcıların bu doğrultudaki tercihlerini yansıtacak. Böylelikle sadece yalan haberler değil, tıklama tuzağı olarak nitelenebilecek içerikler de engellenmiş olacak. Kullanıcıları abone olmaya ve paylaşım yapmaya zorlayan Facebook Sayfaları da bu engellemenin kapsamı içinde yer alacak. Facebook, sistemini “hakiki olmayan” paylaşımları tespit etmesi konusunda eğitirken bu sayfaları da dikkate aldığını açıkladı.

Facebook yalan haber ile mücadele ederken viral hikayelerin yayılmasına yardım edecek

Facebook yalan haber ve tıklama tuzaklarıyla mücadele ederken aynı zamanda viral hikayelerin daha hızlı yayılmasının da önünü açıyor. Algoritmalarda yapılacak değişikliklerle etkileşimi yüksek olan paylaşım ya da konular Haber Kaynağında daha üst sıralarda gösterilecek. Böylelikle kullanıcılara kendileriyle daha “ilgili” içerikler sunulmuş olacak.