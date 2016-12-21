2016’da canlı video yayınları için büyük bir yatırım yapan Facebook, şimdi de sesli yayın seçeneğini sunmaya hazırlanıyor. Facebook Live Audio adını taşıyan bu servisten ilk olarak yayıncılar faydalanacak. Önümüzdeki yıl itibarıyla tüm kullanıcılar bu imkana erişebilecek.

Facebook, yeni servisiyle canlı video yayınlarına bant genişliğine zarar vermeyecek bir alternatif sunuyor. Sosyal paylaşım sitesinin ilk yayın ortakları arasında İngiliz radyosu LBC, BBC Dünya Servisi, Harper Collins ve yazarlar Adam Grant ile Britt Bennett bulunuyor.

Sesli yayınları iOS üzerinde dinlerken Facebook uygulamasını sürekli olarak açık tutmak gerekiyor. Bunun kullanıcı etkileşimini biraz aşağıya çekmesi muhtemel görünüyor. Android‘de ise yayınlar uygulama kapatılsa bile dinlenebilecek.

Facebook Live Audio profesyonel yayıncılara yönelik bir özellik niteliği taşıyor

Live Audio, Facebook’un medya şirketlerine sunduğu yayın araçları içinde küçük bir bileşen olarak nitelenebilir. Ancak Haber Kaynağında iyi bir performans sergilemesi durumunda pek çok yayıncı bu çözümü hızlı biçimde benimseyecektir.