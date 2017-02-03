Uber CEO’su Travis Kalanick, ABD Başkanı Donald Trump’ın Strateji ve Politika Forumu adını taşıyan danışma kurulundan ayrılacağını açıklamıştı. Aynı kurulun üyelerinden biri olan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ise görevine devam edeceğini belirtti. Musk, kurulun gerçekleştirdiği son toplantıya da katıldı.

Tesla ve SpaceX CEO’su, kurulda yer almaya devam etmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Kuruldaki varlığının Trump yönetiminin icraatlarını onayladığı anlamına gelmediğini söyleyen Musk, kritik kararların alınma sürecine dahil olmanın uzun vadede daha iyi sonuçlar getireceğini belirtti.

Tesla patronu kurulun önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek toplantısına da katılacağını açıkladı. Musk, önümüzdeki hafta hem kendisinin hem de başka üyelerin Trump’ın göçmenlerle ilgili olarak aldığı karara yönelik itirazlarını dile getireceğini belirtti. Eksantrik milyarder, mültecilerin dışlanmasının adil olmadığını ifade etti.

Ancak Musk, Silikon Vadisi’nin diğer üst düzey isimleri gibi Trump’ı sert sözlerle eleştirmek yerine başka bir yol izliyor. Twitter üzerinden bir çağrı yaparak Trump’a yasayı tekrar yazma konusunda yardım teklif eden Musk, yasada değişikliğe gidilebileceğine inanıyor.

Elon Musk sürdürülebilir enerjiye geçişin hızlanması gerektiğini savunuyor

Musk, Trump’ın danışma kuruluna katılma amacının ülke ve dünya için önemli olabileceğini düşündüğü konulara dair geri bildirim vermek olduğunu belirtmişti. Dünyanın sürdürülebilir enerjiye geçişinin hızlanması gerektiğini söyleyen Musk, insanlığın varlığını diğer gezegenlere taşımasını amaçlıyor. Böylelikle yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlanabileceğini belirten Tesla ve SpaceX CEO’su, herkes için daha ilham verici bir gelecek vizyonu çizmişti.