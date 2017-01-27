Çevrim içi ortamda alışveriş yapmak ya da faturaları ödemek büyük bir kolaylık. Ancak işlem yapılan sitelerin ne kadar güvenli olduğunu anlamak bazen kullanıcılar için zor olabiliyor. Google’ın internet tarayıcısı Chrome için hazırlanan son güncelleme, bu zorlu süreci biraz daha kolaylaştırmayı vadediyor. Artık ziyaretçiden kredi kartı veya şifre bilgisi isteyen ve HTTPS kullanmayan siteler, adres çubuğunda kırmızı harflerle “güvenli değil” olarak işaretlenecek. Chrome alışveriş sitelerinde güvenliği artıracak bu hamleyi, “Herkes için HTTPS” girişimini destekleyecek bir adım olarak kullanıyor.

Chromium blogunda yer alan yazı, aynı zamanda web siteleri için mobilde yüzde 27 oranında daha hızlı tekrar yüklemenin müjdesini veriyor. Chrome’un mobil versiyonunun basitleştirilmiş bir tekrar yükleme sürecine kavuştuğunu ve artık sadece ana kaynağın doğrulanarak standart sayfa yükleme işleminin sürdürüldüğü belirtildi.

Bu sayede ön belleğe atılan kaynakların yeniden kullanımı en üst seviyeye çıkarılmış oluyor. Ayrıca gecikme aşağıya çekiliyor, güç ve veri tüketimi de düşürülüyor.

Google’dan Takashi Toyoshima, Facebook’un kendileriyle iletişime geçtiğini ve Chrome’un diğer tarayıcılara kıyasla üç kat daha fazla doğrulama süreci işlettiğine dikkat çektiğini dile getirdi. Bunun yeniden yükleme hızına olan etkisini dikkate alan Google, Facebook ve durumdan muzdarip diğer siteleri sevindirecek değişiklikleri hayata geçirdi.

Chrome alışveriş konusunda daha güvenli hâle gelen tek tarayıcı değil

Google Chrome alışveriş konusunda daha güvenli bir deneyim vadeden tek tarayıcı değil. Mozilla Firefox da tıpkı Chrome gibi, HTTPS kullanmayan ve kredi kartı ya da şifre isteyen siteleri işaretleyecek.