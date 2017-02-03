Avrupa Birliği dolaşım ücretlerini kaldırma konusundaki çalışmalarına uzun süre önce başlamıştı. Sonunda bu konuda en somut adım atıldı ve AB sınırları içinde dolaşım ücretlerinin kaldırılacağı tarih açıklandı.

15 Haziran 2017’den itibaren, AB ülkelerinin vatandaşları, AB sınırları içinde başka bir ülkeye gittiklerinde mobil dolaşım ücreti ödemeyecek ve kendi tarifelerini kullanabilecek.

Yeni dönemde belli bir paketi olmayan kullanıcılara uygulanacak tavan ücretler de AB tarafından belirlendi. Sesli aramalarda dakika ücreti 3,2 cent, SMS başına ücret ise 1 cent olacak. Kullanıcıların 1 GB veri için 7.7 avro ödemesi gerekecek. Ancak söz konusu rakam kademeli olarak aşağıya inecek. 2018’de 6 avro, 2019’da 4.5 avro, 2020’de 3.5 avro, 2021’de 3 avro ve 2022’de 2.5 avro ödenecek.

Avrupa Birliği dolaşım ücretlerinin kaldırılmasını dijital ortak pazar için önemli bir adım olarak görüyor

Avrupa Birliği’nin dijital ortak pazardan sorumlu başkan yardımcısı Andrus Ansip, dolaşım ücretlerinin kaldırılmasının “dijital ortak pazar” hedefine ulaşılması için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ansip, belirlenen tarifeler sayesinde dolaşımın hem kullanıcılar hem de şirketler için uygun hâle geldiğini sözlerine ekledi.