Twitter bir yayıncılık platformuna dönüşme yolculuğunda önemli bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Mikro blog servisi, Bloomberg ile birlikte 24 saat Twitter üzerinden yayın yapacak bir haber kanalı kuracak. Twitter Bloomberg işbirliğiyle kurulan kanalın sonbaharda yayına başlaması planlanıyor.

Kurulacak kanalın ismi henüz belirlenmiş değil. The Wall Street Journal’a konuşan Bloomberg yöneticisi Justin Smith, kanalın önemli haberleri Twitter’ın “zeki kitlesi” ile paylaşacağını dile getirdi. Projenin Bloomberg TV’den daha büyük olacağını sözlerine ekleyen Smith; Twitter kullanıcılarının güncel gelişmeleri izlediklerini, ancak finans konusuyla pek de ilgilenmediklerini belirtti.

Twitter daha önce de Bloomberg ile birlikte geçtiğimiz yıl ABD başkanlık seçimi yarışında adaylar arasındaki açık oturumları yayınlamıştı. Periscope ile internet üzerinden canlı yayın pazarını büyüten Twitter, kısa video platformu Vine’ı geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

Twitter profesyonel yayıncılık konusundaki girişimleri çerçevesinde ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ile de birlikte çalışmıştı. Bu anlaşma çerçevesinde perşembe akşamlarında oynanan toplam 10 müsabaka mikro blog servisinde canlı olarak yayınlanmıştı. Reytingleri pek de yüksek olmayan maçların yayın hakkı Amazon tarafından satın alınmıştı.

Twitter Bloomberg ile kuracağı yeni kanalla reklam gelirini artırabilecek mi?

Bloomberg ile birlikte kurulacak haber kanalının Twitter’ın büyümesine ve reklam gelirini artırmasında yardımcı olup olmayacağı merak ediliyor. Açıklanan son rakamlara göre; şirketin kullanıcı tabanı büyüse de, reklam verenlerin platforma olan ilgisi azalıyor.