Twitter sürpriz bir adımla karakter sınırını 280’e çıkaracağını açıkladı. Ancak henüz tüm Twitter kullanıcıları bu yeni sınırdan yararlanamıyor. Twitter bu özelliği sadece seçilmiş belirli hesapların test etmesi için açmış durumda.

Neyse ki, Twitter kullanıcısı Prof9, bulduğu bir çözüm sayesine daha uzun tweetleri daha erken atmaya imkan sağlıyor. Aşağıdaki adımları takip ederek 140 yerine 280 karakter sınırlamasıyla tweet atmaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle Tampermonkey’i istediğiniz internet tarayıcısına yükleyin. Chrome kullanıyor olmanız işleri daha da kolaylaştıracaktır. Chrome web mağazası bağlantısı burada yer alıyor.

Daha sonra bu Github deposunu ziyaret edin ve sayfada göreceğiniz “Raw” düğmesine tıklayarak küçük yazılım parçasını kurun.

Tampermonkey kontrol panelinden Github’dan yüklediğiniz küçük yazılımın etkin olduğundan emin olun. Daha sonra Twitter’ı açıp yeni bir mesaj yazmayı deneyin. Yazarken karakter sayacının 140’ta takılı kaldığını ve azalmadığını göreceksiniz. Bu şekilde 280 karaktere kadar uzunlukta tweet atabilirsiniz. Eğer 280 karakteri geçerseniz, geride kalan karakterlerin kırmızıyla tarandığını göreceksiniz.

Twitter karakter sınırı 140'tan 280'e çıkacak. Yeni karakter sınırı henüz belirli kullanıcılar tarafından test ediliyor. Ancak Chrome kullanıyorsanız, küçük bir yazılımı kurarak bu karakter sınırlamasının etrafından dolaşabilirsiniz. Bir süre sonra 280 de yetmeyecek. — Sabri Küstür (@sabrikustur) September 27, 2017

Yukarıda belirttiğimiz bu yöntem Twitter.com sitesinde, web istemcisi üzerinden tweet atmak istediğinizde otomatik olarak çalışacaktır. Tampermonkey yaygın kullanıcıya sahip olan bir komut dosyası yöneticisi. Bu javascript yöneticisi tweet düğme sınırlamasının etrafından basit şekilde dolaşmayı sağlayan zararsız bir çözüm sunuyor.

Twitter 280 karakter sınırını çeşitli hesaplarda yavaş yavaş test ediyor. Eğer Tampermonkey’yi yüklemek istemiyorsanız, o hâlde test kullanıcısı olarak seçilmek için birkaç hafta ya da ayı beklemeniz gerekecek.