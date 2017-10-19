Sony Unties ile Nintendo Switch ve PC için oyun yayınlayacak

Oyun konsolları arasındaki savaş henüz sona ermiş değil. Ancak bu savaştan işbirliğinin galip çıkabileceğini gösteren bazı işaretler belirmiş durumda. Teknoloji devi, Minecraft’ın tüm platformlarda oynanması için başlatılan “Better Together” girişimine uzak durmayı sürdürse de, başka platformlar için oyun yayınlama konusunda hevesli görünüyor. Sony Unties isimli yayıncılık şirketiyle Nintendo Switch ve PC’de oyun yayınlayacak.

Sony yeni şirketiyle “muhteşem” bağımsız oyunları keşfetmeyi ve yayınlamayı amaçlıyor. Şirket, bu oyunlar için platform kısıtlaması olmadan bir kitle oluşturmayı da hedefleri arasında sayıyor.

Unties tarafından yayınlanacak ilk oyun, Area 35 imzasını taşıyan Tiny Metal olacak. Tam ölçekli bir strateji simülasyon oyunu olarak nitelenen Tiny Metal, 21 Kasım’da PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC için yayınlanacak. Listeye daha sonra Last Standard ve Merkava Avalanche isimli PC oyunları da eklenecek. Deemo-Reborn isimli sanal gerçeklik demosu ise PlayStation VR’da oyuncularla buluşacak.

Sony Unties ile kendisi adına yeni bir dönemi başlatıyor

Sony Unties ile bağımsız oyunlara yönelik yaklaşımında yeni bir dönemi başlatıyor. Daha önce keşfettiği bağımsız oyunları PlayStation’ın duvarları içinde tutan şirket, yeni bir marka yoluyla da olsa bu yaklaşımını değiştiriyor.