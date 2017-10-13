Pek çok şirket, görsel içerikleri aramak ve etiketlemek için otomatik öğrenme teknolojisinin nimetlerinden yararlanıyor. Pinterest yapay zekâ yardımıyla benzer görsellerin bulunmasını kolaylaştırıyor. Pornhub ise kimlik doğrulama için otomatik öğrenme teknolojisini kullanıyor. Stok görsel şirketi Shutterstock da ilginç bir yapay zekâ uygulamasına imza atıyor. Şirket otomatik öğrenme yardımıyla fotoğraflardaki kompozisyonları ayırt edecek bir teknoloji geliştirdi.

Söz konusu araca şirketin test sitesi üzerinden erişilebiliyor. Kullanıcılar öncelikli olarak arama kutusuna bulmak istedikleri nesnelerin ismini yazıyor. Ardından söz konusu nesnelerin fotoğraflarda olması gereken yer seçiliyor. Kullanıcılar boşluğun olmasını istedikleri alanı da belirleyebiliyor. Bunun fotoğraf üstüne yazı yerleştirmek isteyen tasarımcıların işini önemli ölçüde kolaylaştıracağı söylenebilir.

Beta sürümüne bakıldığında aracın hızlı çalıştığı ve iyi tasarlandığı, ancak her zaman işe yarar sonuçlar vermediği görülüyor. Masanın üzerine yerleştirilmiş bir yemek ve bir bardak suyu tespit etmek zor olmuyor. Ancak üç boyutlu boşlukların da dahil olduğu karmaşık kompozisyonlarda sistem zorlanıyor. Buna ek olarak, konum ikonlarını bazen sadece çok az kaydırmak farklı sonuçlar verebiliyor.

Shutterstock yola nesne tanıma özelliği geliştirmek için çıkmış

Shutterstock tarafından yayınlanan basın açıklamasında yola çıkış amacının kompozisyonları tanımaktan ziyade nesneleri tanımak olduğu belirtildi. Kompozisyon bilgisine analizin bir parçası olarak ulaşıldığı ve daha sonrasında bunun da yararlı olabileceğine karar verildiği ifade edildi.