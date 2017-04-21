Sharp ekran çerçevesinin nasıl görünmez yapılacağını biliyor. Geçen yıl alt kısımda dar bir çerçeveye sahip olan Corner R ekran konseptini göstermişti, şimdi de Snapdragon 835 gibi üst sınıf işlemciye sahip yeni bir telefonla ekran çerçevesini mümkün olan en düşük düzeyde tutmaya çalışıyor.

Snapdragon 835, Samsung Galaxy S8’in yurt dışında, bazı ülkelerde satılan versiyonlarında bulunuyor. Sharp Aquos R’da, Galaxy S8’in aksine daha fazla çerçeve alanı bulunuyor. Her ne kadar Sharp, çerçevesiz ekrana sahip telefon üretme konusunda tecrübeli olsa da, bu sefer çerçeveli bir tasarımı tercih ediyor.

Aquos R’ın işlemci dışındaki teknik özelliklerine baktığımızda; 5.3 inç WQHD ekran, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza, 3160 mAh kapasiteli pil, 22.6 megapiksel arka kamera, 16 megapiksel ön kamera, USB-C ve Android 7.1’i görüyoruz.

Ayrıca Sharp, Emopa adını taşıyan yepyeni dahili asistanın duyurusunu da gerçekleştirdi. Buna ek olarak döndürülebilir yerleştirme istasyonu da, kullanıcının sesinin yönünü takip ediyor, bir çağrı geldiğinde sahibinin yüzünü tanıyor. Daha sonra, Aquos R yerleştirme istasyonundayken yüzünü sahibine çevirmesini sağlıyor.

Aquos R’ın ve aksesuarının fiyatı şu an için netlik kazanmadı.