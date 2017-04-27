Samsung Pay dünya çapında dört yeni pazara daha giriyor

Samsung Pay dünya çapında dört yeni pazarda daha faaliyete geçiyor. Mobil ödeme servisi Orta Doğu ve İskandinav pazarlarında resmi çıkışını yapıyor.

Samsung Pay geçen ay İsveç’te beta olarak faaliyete geçmişti. Bu ayın başlarında da Birleşik Arap Emirlikleri erken erişim listesine eklenmişti. Şimdiyse Samsung Pay’in tüm bu ülkelerde tam olarak faaliyete geçtiğini öğreniyoruz. Ayrıca Hong Kong ve İsviçre gibi pazarlar da erken beta sürecine dahil edilen en son bölgeler oluyor. Bu arada Samsung, Hindistan’da da Apple ve Google’ın önüne geçerek mobil ödeme servisini bu ülkede pazara sürmüştü.

Apple Pay hâlihazırda Hong Kong ve İsviçre’de çoktan faaliyette bulunuyor. Ancak İskandinav ülkelerine veya Orta Doğu’ya henüz giriş yapmadı. Samsung’un mobil ödeme servisinin dört yeni pazarı içinde, Android Pay sadece Hong Kong’da faaliyete geçebildi.

Samsung Pay şu anda 14 farklı pazarda tam anlamıyla faaliyette bulunuyor. Ağustos 2015’te Güney Kore’de açılmış olan servis daha sonra ABD, Çin, İspanya’da faaliyete geçti. Avrupa, Asya ve Latin Amerika’dan farklı pazarlar da bunları takip etti. Hong Kong ve İsviçre’nin eklenmesiyle birlikte ülke sayısı 16’ya çıkacak.

Bu arada 2017 bitmeden Samsung Pay’i Türkiye’de de göreceğiz gibi görünüyor. Galaxy S8’in Türkiye lansmanı sırasında mobil ödeme servisine de kısaca değinen Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Pay’in 2017’nin dördüncü çeyreğinde Türkiye’ye gireceği haberini paylaşmıştı.