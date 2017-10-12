Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni cihazını gözler önüne çıkaracağı tarihi açıkladı. Oppo F5 adını taşıyan telefon, 26 Ekim’de tanıtılacak. Şirketin F serisinin en yeni üyesi, çift ön kamera ve 18:9 görüntü oranına sahip bir ekran taşıyacak. Söz konusu ekran, tahmin edilebileceği üzere, “neredeyse çerçevesiz” olacak.

Oppo, F serisi telefonlarıyla selfie çekimine odaklanıyor. F5 de bu geleneği devam ettirecek. Akıllı telefon ilk olarak Filipinler’de satışa sunulacak.

Şirketin akıllı telefonun tanıtım etkinliği için gönderdiği davetiye, ekranın ön panelin tamamını kaplayacağı beklentisini destekliyor. Daha önce sızan bir fotoğraf da akıllı telefonun önünde çift kamera bulunacağını ortaya çıkarmıştı.

Akıllı telefonda bulunacak işlemci konusunda ise şu aşamada kesin bir bilgi bulunmuyor. Oppo’nun tercihini Qualcomm’un Snapdragon 660, 630 veya 625 işlemcilerinden birinden yana kullanmış olması muhtemel görünüyor.

Bazı dedikodulara göre, Oppo F5 2160 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6 inç bir ekran taşıyor. Akıllı telefonun önündeki kameraların ise 16 veya 12 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor. 20 megapiksel arka kamera, parmak izi tarayıcısı ve 4000 mAh kapasiteli pil telefonun muhtemel özellikler listesinin diğer üyeleri arasında bulunuyor.

Oppo F5 duyurulur duyurulmaz Hindistan’da da satışa sunulabilir

Oppo F5, duyurulmasının ardından Filipinler ile birlikte Hindistan’da da satışa sunulabilir. Hint pazarına büyük önem veren Oppo, daha önce de F3 Plus’ı Filipinler ve diğer Asya ülkeleriyle birlikte eş zamanlı olarak Hindistan’da piyasaya sürmüştü. Akıllı telefonun fiyat etiketinde yazacak rakam ise belirsizliğini koruyor.