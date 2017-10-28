Nvidia GTX 1070 Ti ile 1070’in daha güçlüsünü sunuyor

Nvidia oyun odaklı GPU serisine yeni bir üye ekledi. Yeni Nvidia GTX 1070 Ti de, bu yılın başlarında çıkan 1080 Ti gibi, mevcut GTX 1070 modelinin yükseltilmiş bir versiyonu olma özelliğini taşıyor.

449 dolarlık yurt dışı fiyatına sahip olan 1070 Ti, 399 dolarlık 1070 ile 549 dolarlık yurt dışı fiyatına sahip olan 1080 arasına konumlanıyor. Böylelikle 1070’in üstüne biraz daha güç isteyen, ancak 1080’in fiyat seviyesine çıkmayı arzulamayan tüketiciler için bir ara seçenek oluyor.

1070 ile karşılaştırıldığında, 1070 Ti teknik özellikler bakımından birtakım iyileştirmeler barındırıyor. 1070’deki 1920 CUDA çekirdeğine karşılık 1070 Ti’de 2432 CUDA çekirdeği bulunuyor. Bu da onu 2560 CUDA çekirdeği barındıran 1080’e biraz daha yakınlaştırıyor. Ayrıca 1070 Ti, 1607 MHz’lik saat frekansıyla 1070’in 1506 MHz’lik saat frekansının üstüne çıkıyor. Ayrıca 1070 gibi bu işlemcinin frekansını da 1683 MHz’e kadar yükseltmek mümkün oluyor. Yine 1070 gibi, bu GPU da 8 GB GDDR5 dahili bellek içeriyor.

Nvidia, 1070 Ti’yi GTX 970 GPU’nun bir üst basamağı olarak konumlandırıyor. Bu yeni kartın daha eski popüler modele göre iki kat daha fazla performans sunduğunu belirtiyor.

GTX 1070 Ti yurt dışında ön siparişe sunuldu. 2 Kasım’dan itibaren de sevkiyatların başlaması bekleniyor.