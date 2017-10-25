Nissan Formula E turnuvasında yarışma kararıyla elektrikli otomobiller konusundaki ciddiyetini gösteren yeni bir adım daha atıyor. Tokyo Otomobil Fuarı’nda iki yeni elektrikli otomobilini tanıtan şirket, aynı zamanda 2018-2019 sezonundan itibaren Formula E şampiyonasında yarışacağını duyurdu.

Nissan’ın yeni elektrikli otomobillerinden biri olan IMx, hâlâ konsept etiketini taşıyor. Tamamen elektrikli olarak çalışan otomobil, 600 kilometreden uzun bir menzil vadediyor. IMx aynı zamanda tam otonom bir sürüş deneyiminin de sözünü veriyor.

Şirketin duyurduğu bir diğer yeni elektrikli otomobil olan Leaf NISMO ise elektrikli Nissan Leaf’in yarış teknolojisi eklenmiş versiyonu olarak nitelenebilir. Nissan’dan yapılan açıklamaya göre, Leaf NISMO daha yüksek bir aerodinamik performans vadediyor.

Nissan Formula E’de yarışacak ilk Japon şirketi olacak

Nissan Formula E şampiyonasında boy gösterecek ilk Japon şirketi olacak. Tüketicilere yönelik elektrikli otomobiller geliştirme konusunda tecrübeli olan Nissan için Formula E oldukça mantıklı bir seçim gibi görünüyor. Nissan’ın şampiyonaya katılacağı beşinci sezonda yeni şase ve pil standartları uygulamaya koyulacak.