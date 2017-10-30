Nintendo Switch satışları için koyduğu hedefi yukarıya çekti

Nintendo en yeni oyun konsolu Switch’in satış performansından dolayı oldukça mutlu ve umutlu görünüyor. Bu durum, şirketin Switch satışları için koyduğu hedefi yukarıya çekmesiyle net biçimde anlaşılıyor. Daha önce 2018’in mart ayıyla birlikte sona erecek mâli yıl içinde 10 milyon Nintendo Switch sevkiyatının gerçekleştirilmesi hedeflenmişti. Ancak Nintendo bu rakamı 14 milyona çekti.

Geçtiğimiz mart ayının başında satışa sunulan Switch, 4 hafta içinde 2.74 milyon satış rakamına ulaşmıştı. Mâli yıl için koyulan 14 milyon satış hedefi, Nintendo’nun 5 ay içinde toplam satış rakamını 16.74 milyona çıkarmayı amaçladığını gösteriyor. Nintendo’nun bir önceki konsolu Wii U’nın 5 yıldaki toplam satış rakamının 13.56 milyon olması, Switch’in başarısının daha net biçimde görülmesini sağlıyor.

Temmuz ve eylül aylarını da kapsayan üç aylık dönemde 2.93 milyon Switch sevkiyatı gerçekleştiren Nintendo, toplam rakamı 7.63 milyona çıkardı. Switch’in tedariğinde sürekli olarak sıkıntı yaşanırken, şirketin 14 milyon hedefine ulaşması için mevcut satış performansının yukarıya çekilmesinin gerektiği belirtildi.

Nintendo Switch’e olan ilgi biraz daha artabilir

Nintendo’nun üretimi artırmak için gerekli kapasiteye sahip olup olmadığı bilinmiyor. Ancak mevcut veriler, yılbaşı hediyesi olarak Nintendo Switch almak isteyenlerin bir hayli zorlanacağını gösteriyor. Özellikle Super Mario Odyssey gibi oyunların çıkışının Switch’e olan ilgiyi biraz daha artırması bekleniyor.