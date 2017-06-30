macOS High Sierra’nın herkese açık beta sürümü yayınlandı

Apple macOS High Sierra’nın herkese açık beta sürümünü yayınladı. Eğer elinizde boşta duran bir Mac varsa veya kullandığınız Mac’e bir beta sürümü yükleyecek kadar cesursanız, o hâlde cihazınızı beta sürümü için kaydettirebilir ve daha sonra yeni işletim sistemi sürümündeki yeniliklerin tadına varabilirsiniz. Bununla birlikte çeşitli kararsızlıklar veya beklenmedik hatalarla karşılaşmaya da hazır olmanız gerekiyor. Aksi takdirde ise sonbaharı, High Sierra’nın final sürümünün yayınlanacağı zamanı beklemelisiniz.

High Sierra’nın en riskli ve belki de en ilgi çekici yanı yeni APFS dosya sistemi oluyor. Bu sistem yeni varsayılan dosya sistemi olarak HFS+’ın yerini alıyor. Mevcut High Sierra beta sürümlerinde yükleme sırasında HFS+’a bağlı kalma imkanı bulunuyor. Aksi takdirde cihazınızın sürücüsü de yükleme sırasında APFS’e yükseltilecektir. Eğer bu kulağınıza ürkütücü geliyorsa, en iyisi High Sierra’yı diskinizde ayrı bir bölüme kurmanız, mevcut dosyalarınızı ve klasörlerinizi dokunulmamış şekilde bırakmanız en iyi seçim olacaktır. Ancak Apple’ın milyonlarca iPhone’u APFS’e herhangi bir sıkıntı olmadan yükselttiğini unutmamak gerekiyor. Eğer bilgisayarınızda standart Apple donanımı varsa, bu süreç de muhtemelen güvenli olacaktır.

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High Sierra’nın diğer özellikleri arasında VR ve harici GPU’ları destekleyen Metal 2 grafik API ve iOS’in yakında çıkacak yeni versiyonuna da eklenmesini beklediğimiz HEVC ve HEIF video ve görüntü formatları desteği bulunuyor.

Kullanışlı kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri arasında Safari, Fotoğraflar ve Siri üzerinde yapılmış çeşitli oynamalar bulunuyor. Ancak beta sürümü daha çok final sürüm çıkmadan önce yenilikleri test etmesi ve buna göre hazırlanması gereken, doğrudan bir uygulama veya servis sunan kişilere daha çok hitap ediyor. Bu nedenle Mac sahiplerinin High Sierra’yla tanışmak için sonbaharda yayınlanacak final sürümünü beklemeleri daha yerinde bir karar olacaktır.