Apple iMac Pro’nun 14 Aralık’ta satışa sunulacağını bu hafta başında ilan etmişti. Ne var ki, ABD fiyatı 4999 dolardan başlayan bu güçlü iş istasyonunun Türkiye fiyatı belli değildi. Apple Türkiye’den gelen resmi açıklamayla birlikte iMac Pro’nun Türkiye’de ne kadara satılacağını da öğrenmiş olduk. iMac Pro, bugün itibarıyla 26 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Apple, iMac Pro için “şimdiye kadarki en güçlü Mac” nitelendirmesini yapıyor ki, bu çok da yanlış sayılmaz. 18 çekirdeğe kadar Intel Xeon işlemci seçenekleri, 22 teraflopa kadar grafik performansı ve 27 inçlik Retina 5K ekran ile bu bilgisayar, gerçek zamanlı 3D render alma, sanal gerçeklik uygulamaları oluşturma, yoğun geliştirici iş akışlarını gerçekleştirme, yüksek çözünürlüklü fotoğrafları düzenleme, karmaşık sümülasyonlar, büyük boyutlu ses projeleri, gerçek zamanlı 4K veya 8K video düzenleme gibi işler için ideal ortam sağlıyor.

Apple’ın belirttiğine göre; iMac Pro, tam anlamıyla iş istasyonu sınıfında performans sunmak için sıfırdan tasarlanan ilk hepsi bir arada olma özelliğini taşıyor. Yepyeni bir termal mimariye sahip iMac Pro, müşterilerin tanıdığı klasik iMac kasası içinde, son derece sessiz çalışıyor ve yüzde 80’e kadar daha fazla soğutma kapasitesi sunuyor.

Tüm bu gelişmiş bileşenlere ve teknolojilere rağmen, profil kalınlığı 5 mm ile sınırlı tutulan iMac Pro, yeni uzay grisi rengiyle uyumlu bir Magic Keyboard, Magic Mouse ve isteğe bağlı Magic Trackpad’in yanı sıra 500 nit parlaklık, P3 tabanlı geniş renk yelpazesi ve 1 milyarın üzerinde renk desteğiyle daha da canlı ve olağanüstü gerçekçi bir izleme deneyimi sunan, Apple’a göre, bugüne kadar tasarlanmış en iyi Mac ekranıyla birlikte geliyor. iMac Pro’da ayrıca hüzmeleme teknolojisine sahip dört mikrofon, loş ışıklı ortamlarda gelişmiş performans sunan yeni bir 1080p FaceTime HD kamera ve yüzde 50’ye kadar daha yüksek ses veren yeni hoparlörler bulunuyor.

Yeni nesil bir işlem çekirdeğine ve 16 GB’ye kadar on-package yüksek bant genişlikli belleğe (HBM2) sahip iMac Pro, Vega GPU ile birlikte 11 Teraflopa kadar muhteşem bir tek duyarlıklı işlem gücü sağlayarak gerçek zamanlı 3D render alma ve yüksek kare hızlı sanal gerçeklik gibi özellikler sunuyor. iMac Pro, yapay öğrenme için ideal olan yarım duyarlıklı işlemlerde de 22 teraflopa kadar yüksek bir performans sağlıyor.



4 TB’ye kadar SSD’yi ve 128 GB’ye kadar ECC belleği destekleyen iMac Pro, dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası sayesinde iki adede kadar yüksek performanslı RAID dizisine ve iki 5K ekrana aynı anda bağlanabiliyor. iMac Pro, bir Mac’te ilk kez olmak üzere, 10 kata kadar daha hızlı ağ bağlantısı için 10 Gb Ethernet özelliğine sahip.

iMac Pro, Apple’ın ikinci nesil özel Mac silikon yongası olan T2 ile Mac’e yepyeni bir entegrasyon ve güvenlik düzeyi katıyor. Sistem Yönetim Denetleyicisi, görüntü sinyali işlemcisi, ses denetleyicisi ve SSD denetleyicisi gibi tasarlanan çeşitli yeni denetleyicileri entegre eden T2, FaceTime HD kamera için geliştirilmiş görüntü işleme gibi yepyeni özellikleri Mac?e getiriyor. T2 aynı zamanda, yeni şifreli depolama ve güvenli başlatma özelliklerinin temelini oluşturan Secure Enclave yardımcı işlemcisi sayesinde yeni bir güvenlik düzeyi sağlıyor. Özel AES donanımı performansı etkilemeden SSD?deki verileri şifrelerken, güvenli başlatma özelliği de bilgisayarınız başlatılırken yalnızca güvenilen yazılımlarının yüklenmesini sağlıyor.



Bu arada Apple, iMac Pro’nun yanı sıra modüler, yükseltilebilir bir tasarımla birlikte en yüksek performansa ve yüksek işlem hacmine ihtiyaç duyan profesyonel müşteriler için, en son teknolojiyle üretilmiş yeni bir profesyonel ekrana sahip, tamamen yeniden tasarlanmış yeni nesil bir Mac Pro üzerinde çalıştığını belirtiyor.