Netflix, ilk orijinal içeriklerinden biri olan popüler dizisi House of Cards’ın yeni sezonuna dair ilk paylaşımları yapmaya bir süre önce başlamıştı. House of Cards 5. sezon fragmanıyla yeni sezonu merakla bekleyenlerin heyecanını biraz daha artırıyor. Fragmanın yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın görev başındaki ilk 100 gününü tamamlamasının ardından yayınlanmış olması ayrıca dikkat çekiyor.

Fragman, Underwood çiftinin maceralarının kaldığı yerden sürdüğünü gösteriyor. Bir yandan başkanlık seçimi çalışmalarına gömülen Frank ve Claire Underwood çifti, diğer taraftan da evliliklerindeki sıkıntılarla baş etmeye çalışıyor. Terör belası ve Frank Underwood’un karanlık yönlerini ortaya çıkarmaya yeminli gazeteciler, yeni sezonda Underwood çiftini bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Ancak bütün bu zorulukların çifti caydırmadığı ve ikilinin uzun süre güce hükmetmek istediği de fragmanda yine anlaşılıyor.

Dizi ana oyuncu kadrosunu büyük ölçüde muhafaza ederek yola devam ederken, Patricia Clarkson ve Campbell Scott gibi önemli oyuncular da ekibe katılıyor. Beşinci sezon, dizinin orijinal geliştiricisi Beau Willimon’un kadroda olmadığı ilk sezon olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahip. Willimon’un yükünü daha önce kendisiyle beraber çalışan Melissa James Gibson ve Frank Pugliese birlikte üstlenecek.

House of Cards 5. sezon bölümleri 30 Mayısta yayınlanacak

Willimon ayrılmış olsa bile görevini çalışma arkadaşları üstlendiği için dizide radikal değişikliklerin yaşanması beklenmiyor. Netflix için ayrı bir öneme sahip olan House of Cards 5. sezon bölümleriyle 30 Mayısta hayranlarının karşısına çıkacak.