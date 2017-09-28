Google ve Snapchat gençleri bilgisayar bilimlerine yönlendirmek için güçlerini birleştiriyor. Google’ın Made with Code girişimi çerçevesinde düzenlenen yarışmada, 13-18 yaş arasındaki gençlerin Google’ın Blocky isimli kodlama sistemini kullanarak Snapchat için coğrafi bir filtre geliştirmesi isteniyor.

Yarışmada ödüle layık görülenler, New Orleans’ta düzenlenecek TEDWomen konferansına katılmaya hak kazanacak. Buna ek olarak, Google ve Snapchat mühendisleri de özel oturumlarda gençlere “Lens” adını taşıyan artırılmış gerçeklik filtreleri oluşturmaları için akıl hocalığı yapacak. Lens yarışmasının beş finalisti, düzenlenecek bir konferansta değerlendirilecek ve kazanan filtre Snapchat uygulamasına yerleştirilecek. Kazanan yarışmacı Los Angeles’a giderek Snap ve Google ofislerini görme şansını da elde edecek.

Google’dan Elizabeth Reid, Snapchat ile düzenledikleri yarışmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu yarışma sayesinde gençler, Snapchat gibi sevdikleri şeylerin temelinde kodların olduğunu öğrenecek. Gençler Snapchat’te oldukça yetkin. Sıra onlara kodlamayı öğretmeye geldi.”

Google ve Snapchat yöneticileri yarışmanın jürileri arasında yer alıyor

Google ve Snapchat tarafından düzenlenen yarışma #MyFutureMe ismini taşıyor. Google CFO’su Ruth Porat, Snap CEO’su Evan Spiegel, aktivist Malala Yousafzai ve NASA astronotu Dr. Yvonne Cagle, yarışmanın jüri üyeleri arasında bulunuyor. Başvurular 8 Ekim tarihine kadar kabul edilecek. Yarışmanın finalistleri 16 Ekim’de açıklanacak.