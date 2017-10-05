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google-pixel-2-pixel-2-xl-051017Google ikinci nesil Pixel akıllı telefonlarını; Pixel 2 ve Pixel 2 XL‘i dün akşam saatlerinde düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Eğer ilk Pixel modelleri Google’ın tüm dünyaya mükemmel bir akıllı telefonun nasıl üretileceğiyle ilgili yaptığı bir gösteri olarak kabul edilirse, bu yeni telefonlar da zaten mükemmel olan telefonların mükemmelleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Donanım tarafında Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Apple ve Samsung’un ürettiği amiral gemisi seviyesindeki telefonlardan geri kalmıyor. Google Snapdragon 835 gibi güçlü bir işlemciyi, yüksek çözünürlüklü ekranları ve zaten üst düzey bir kamerası olan ilk Pixel telefonlarından daha da iyi bir kamerayı barındırıyor.

Tabii ki, kullanıcıların hoşuna gitmeyecek birtakım değişiklikler de var. Örneğin, Google da Apple’ı takip ederek 3.5 mm. kulaklık jakını kaldırıyor. Pixel 2 XL’de kenardan kenara QHD OLED ekran, daha küçük ekranlı Pixel 2’de ise 5 inçlik, orta segment telefonlarda gördüğümüz türden çerçeveye sahip bir ekran bulunuyor. Doğrusu, her iki telefon da tasarım açısından, Samsung ve LG’nin amiral gemisi rakiplerinden geride kalıyor.

Google esas farkı yazılım tarafında, özellikle de Google Lens ve Google Asistan gibi, yapay zekâ ve otomatik öğrenme gibi mekanizmalardan yararlanan servisler ve uygulamalarla göstermeyi umuyor. Bunların Pixel 2 ve Pixel 2 XL’i diğer üst düzey akıllı telefonlardan ayıracağını umuyor.

2017’yi hangi akıllı telefonun şampiyon olarak kapatacağını söylemek için henüz erken. Ancak Pixel 2’nin de tanıtılmasıyla birlikte Apple, Samsung, Google gibi önde gelen tüm üreticilerin akıllı telefonlarını görmüş olduk. Aşağıdaki tabloda Google’ın yeni Pixel 2 telefonlarının diğer üst düzey telefonlarla karşılaştırmasını bulabilirsiniz.

ÖzelliklerPixel 2 XLPixel 2iPhone XiPhone 8iPhone 8 PlusGalaxy Note 8Galaxy S8Galaxy S8 PlusEssential PhoneLG V30iPhone 7iPhone 7 PlusPixelPixel XLHTC U11
Ekran6.0 inç5.0 inç5.8 inç4.7 inç5.5 inç6.3 inç5.8 inç6.2 inç5.71 inç6 inç4.7 inç5.5 inç5 inç5.5 inç5.5 inç
Çözünürlük2880 x 14401920 x 10802436 x 11251334 x 7501920 x 10802960 x 14402960 x 14402960 x 14402560 x 13122880 x 14401334 x 7501920 x 10801920 x 10802560 x 14402560 x 1440
İşlemciSnapdragon 835 (2.35GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)Snapdragon 835 (2.35GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)A11 BionicA11 BionicA11 BionicExynos 8895 Octa (sekiz çekirdekli)Exynos 8895 Octa (sekiz çekirdekli)Exynos 8895 Octa (sekiz çekirdekli)Snapdragon 835 (2.45GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli)Snapdragon 835A10 FusionA10 FusionSnapdragon 821 (dört çekirdekli)Snapdragon 821 (dört çekirdekliSnapdragon 835 (2.45GHz, sekiz çekirdekli)
RAM4GB4GB3GB2GB3GB6GB4GB4GB4GB4GB2GB3GB4GB4GB4GB, 6GB
Depolama64GB, 128GB64GB, 128GB64GB, 256GB64GB, 256GB64GB, 256GB64GB, 128GB, 256GB64GB64GB128GB64GB, 128GB32GB, 128GB, 256GB32GB, 128GB, 256GB32GB, 128GB32GB, 128GB64GB, 128GB
Arka Kamera12.2 megapiksel12.2 megapiksel12 megapiksel, 12 megapiksel (wide)12 megapiksel12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)12 megapiksel12 megapiksel13 megapiksel, 13 megapiksel (monokrom)16 megapiksel, 13 megapiksel (geniş açılı)12 megapiksel12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı)12.3 megapiksel12.3 megapiksel12 megapiksel
Ön Kamera8 megapiksel8 megapiksel7 megapiksel7 megapiksel7 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel5 megapiksel7 megapiksel7 megapiksel8 megapiksel8 megapiksel16 megapiksel
Pil3520 mAh2700 mAh2716 mAh1821 mAh2675 mAh3300 mAh3000 mAh3500 mAh3040 mAh3300 mAh1960 mAh2900 mAh2770 mAh3450 mAh3000 mAh
Suya DayanıklılıkIP67IP67IP67IP67IP67IP68IP68IP68YokIP68IP67IP67YokYokIP67
Ağırlık175 gr.143 gr.174 gr.148 gr.202 gr.195 gr.155 gr.173 gr.185 gr.158 gr.138 gr.188 gr.143 gr.168 gr.169 gr.
Boyutlar (mm.)157.9 x 76.7 x 7.9145.7 x 69.7 x 7.8143.6 x 70.9 x 7.7138.4 x 67.3 x 7.3158.4 x 78.1 x 7.5162.5 x 74.8 x 8.6148.9 x 68.1 x 8159.5 x 73.4 x 8.1141.5 x 71.1 x 7.8151.7 x 75.4 x 7.4138.3 x 67.1 x 7.1158.2 x 77.9 x 7.3143.8 x 69.5 x 8.5154.7 x 75.7 x 8.5153.9 x 75.9 x 7.9
Diğer ÖzelliklerSıkılabilir kenarlar, kulaklık jakı yokSıkılabilir kenarlar, kulaklık jakı yokFace ID tarama, kulaklık jakı yokKablosuz şarj, kulaklık jakı yokKablosuz şarj, kulaklık jakı yokS Pen, İris tarama, USB-C, kablosuz şarjİris tarama, USB-C, kablosuz şarjİris tarama, USB-C, kablosuz şarjModüler eklenti sistemiQuad DAC Hi-Fi SesForce Touch ana ekran düğmesi, kulaklık jakı yokForce Touch ana ekran düğmesi, kulaklık jakı yokGoogle Assistant, hızlı şarjGoogle Assistant, hızlı şarjSıkılabilir kenar fonksiyonları
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