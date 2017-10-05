Google ikinci nesil Pixel akıllı telefonlarını; Pixel 2 ve Pixel 2 XL‘i dün akşam saatlerinde düzenlediği bir etkinlikte tanıttı. Eğer ilk Pixel modelleri Google’ın tüm dünyaya mükemmel bir akıllı telefonun nasıl üretileceğiyle ilgili yaptığı bir gösteri olarak kabul edilirse, bu yeni telefonlar da zaten mükemmel olan telefonların mükemmelleştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Donanım tarafında Pixel 2 ve Pixel 2 XL, Apple ve Samsung’un ürettiği amiral gemisi seviyesindeki telefonlardan geri kalmıyor. Google Snapdragon 835 gibi güçlü bir işlemciyi, yüksek çözünürlüklü ekranları ve zaten üst düzey bir kamerası olan ilk Pixel telefonlarından daha da iyi bir kamerayı barındırıyor.

Tabii ki, kullanıcıların hoşuna gitmeyecek birtakım değişiklikler de var. Örneğin, Google da Apple’ı takip ederek 3.5 mm. kulaklık jakını kaldırıyor. Pixel 2 XL’de kenardan kenara QHD OLED ekran, daha küçük ekranlı Pixel 2’de ise 5 inçlik, orta segment telefonlarda gördüğümüz türden çerçeveye sahip bir ekran bulunuyor. Doğrusu, her iki telefon da tasarım açısından, Samsung ve LG’nin amiral gemisi rakiplerinden geride kalıyor.

Google esas farkı yazılım tarafında, özellikle de Google Lens ve Google Asistan gibi, yapay zekâ ve otomatik öğrenme gibi mekanizmalardan yararlanan servisler ve uygulamalarla göstermeyi umuyor. Bunların Pixel 2 ve Pixel 2 XL’i diğer üst düzey akıllı telefonlardan ayıracağını umuyor.

2017’yi hangi akıllı telefonun şampiyon olarak kapatacağını söylemek için henüz erken. Ancak Pixel 2’nin de tanıtılmasıyla birlikte Apple, Samsung, Google gibi önde gelen tüm üreticilerin akıllı telefonlarını görmüş olduk. Aşağıdaki tabloda Google’ın yeni Pixel 2 telefonlarının diğer üst düzey telefonlarla karşılaştırmasını bulabilirsiniz.

Özellikler Pixel 2 XL Pixel 2 iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus Galaxy Note 8 Galaxy S8 Galaxy S8 Plus Essential Phone LG V30 iPhone 7 iPhone 7 Plus Pixel Pixel XL HTC U11 Ekran 6.0 inç 5.0 inç 5.8 inç 4.7 inç 5.5 inç 6.3 inç 5.8 inç 6.2 inç 5.71 inç 6 inç 4.7 inç 5.5 inç 5 inç 5.5 inç 5.5 inç Çözünürlük 2880 x 1440 1920 x 1080 2436 x 1125 1334 x 750 1920 x 1080 2960 x 1440 2960 x 1440 2960 x 1440 2560 x 1312 2880 x 1440 1334 x 750 1920 x 1080 1920 x 1080 2560 x 1440 2560 x 1440 İşlemci Snapdragon 835 (2.35GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli) Snapdragon 835 (2.35GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli) A11 Bionic A11 Bionic A11 Bionic Exynos 8895 Octa (sekiz çekirdekli) Exynos 8895 Octa (sekiz çekirdekli) Exynos 8895 Octa (sekiz çekirdekli) Snapdragon 835 (2.45GHz ve 1.9GHz, sekiz çekirdekli) Snapdragon 835 A10 Fusion A10 Fusion Snapdragon 821 (dört çekirdekli) Snapdragon 821 (dört çekirdekli Snapdragon 835 (2.45GHz, sekiz çekirdekli) RAM 4GB 4GB 3GB 2GB 3GB 6GB 4GB 4GB 4GB 4GB 2GB 3GB 4GB 4GB 4GB, 6GB Depolama 64GB, 128GB 64GB, 128GB 64GB, 256GB 64GB, 256GB 64GB, 256GB 64GB, 128GB, 256GB 64GB 64GB 128GB 64GB, 128GB 32GB, 128GB, 256GB 32GB, 128GB, 256GB 32GB, 128GB 32GB, 128GB 64GB, 128GB Arka Kamera 12.2 megapiksel 12.2 megapiksel 12 megapiksel, 12 megapiksel (wide) 12 megapiksel 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı) 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı) 12 megapiksel 12 megapiksel 13 megapiksel, 13 megapiksel (monokrom) 16 megapiksel, 13 megapiksel (geniş açılı) 12 megapiksel 12 megapiksel, 12 megapiksel (geniş açılı) 12.3 megapiksel 12.3 megapiksel 12 megapiksel Ön Kamera 8 megapiksel 8 megapiksel 7 megapiksel 7 megapiksel 7 megapiksel 8 megapiksel 8 megapiksel 8 megapiksel 8 megapiksel 5 megapiksel 7 megapiksel 7 megapiksel 8 megapiksel 8 megapiksel 16 megapiksel Pil 3520 mAh 2700 mAh 2716 mAh 1821 mAh 2675 mAh 3300 mAh 3000 mAh 3500 mAh 3040 mAh 3300 mAh 1960 mAh 2900 mAh 2770 mAh 3450 mAh 3000 mAh Suya Dayanıklılık IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP68 IP68 IP68 Yok IP68 IP67 IP67 Yok Yok IP67 Ağırlık 175 gr. 143 gr. 174 gr. 148 gr. 202 gr. 195 gr. 155 gr. 173 gr. 185 gr. 158 gr. 138 gr. 188 gr. 143 gr. 168 gr. 169 gr. Boyutlar (mm.) 157.9 x 76.7 x 7.9 145.7 x 69.7 x 7.8 143.6 x 70.9 x 7.7 138.4 x 67.3 x 7.3 158.4 x 78.1 x 7.5 162.5 x 74.8 x 8.6 148.9 x 68.1 x 8 159.5 x 73.4 x 8.1 141.5 x 71.1 x 7.8 151.7 x 75.4 x 7.4 138.3 x 67.1 x 7.1 158.2 x 77.9 x 7.3 143.8 x 69.5 x 8.5 154.7 x 75.7 x 8.5 153.9 x 75.9 x 7.9 Diğer Özellikler Sıkılabilir kenarlar, kulaklık jakı yok Sıkılabilir kenarlar, kulaklık jakı yok Face ID tarama, kulaklık jakı yok Kablosuz şarj, kulaklık jakı yok Kablosuz şarj, kulaklık jakı yok S Pen, İris tarama, USB-C, kablosuz şarj İris tarama, USB-C, kablosuz şarj İris tarama, USB-C, kablosuz şarj Modüler eklenti sistemi Quad DAC Hi-Fi Ses Force Touch ana ekran düğmesi, kulaklık jakı yok Force Touch ana ekran düğmesi, kulaklık jakı yok Google Assistant, hızlı şarj Google Assistant, hızlı şarj Sıkılabilir kenar fonksiyonları

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