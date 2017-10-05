Google’ın Pixel 2 teknik özellikler sayfasında ilginç bir ayrıntı bulunuyor. Şirketin en yeni akıllı telefonlarını satın alanlar, telefonun çıkışını takip edecek üç yıllık süre içinde çıkacak tüm Android yazılım güncellemelerini alma garantisine sahip olacak. Daha önceki Nexus cihazlarında ve ilk Pixel telefonlarında güncelleme garantisi en az iki yıl olarak veriliyordu.

Aslında Google, dünkü Pixel 2 etkinliğinde bu detaya değinmedi. Google’ın kendi mağazasında ise, ürün detaylarının dipnotlarında bu önemli bilgiye yer veriliyor. Hem güvenlik hem de yazılım güncellemeleri için üç yıllık bir süre garanti ediliyor.

Google’ın bir yıl daha eklemesi, şirketin Apple‘ın iPhone’larında sunmuş olduğu uzun süreli yeni özellik ekleme ve işletim sistemini güncel tutma garantisine yaklaştığını gösteriyor. Güvenlik güncellemelerinin süresi de üç yıl olarak garanti ediliyor, ancak o süre zaten orijinal Pixel modelleri için de aynıydı.