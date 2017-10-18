Google Haritalar ile uzayın derinliklerinde keşfe çıkılabiliyor

Google Haritalar, Cassini uzay aracı tarafından çekilen 500 bin fotoğrafı kullanarak uzay repertuvarını biraz daha genişletti. Artık uygulama üzerinden 12’den fazla uzak gezegen ve uyduda keşfe çıkılabiliyor.

Kullanıcılar uygulamada Dünya’nın dışına çıkıp Satürn’ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus gibi gök cisimlerine odaklanabiliyor. Cassini ve diğer uzay araçlarının rotalarını izleyebilecek olan kullanıcılar, Pluto ve Venüs gibi uzak ve yakın gezegenleri de tanıyabilecek.

Europa, Ganymede, Rhea ve Mimas gibi uygulamalar da artık Google’ın harita servisi üzerinde görülebilecek. Bunun için astronomi ressamı Björn Jónsson ile çalışan Google, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın arşivindeki fotoğraflardan yararlandı.

Google Haritalar uzay açılımında bazı hatalar bulunuyor

Google’ın duyurusundan kısa bir süre sonra gezegen bilimcisi Emily Lakdawalla, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Enceladus ve Europa gibi uyduların haritalarında bazı problemlerin olduğunu belirtti. Lakdawalla, sorunun çözümü için Google ile iletişim kurmayı başardığını da sözlerine ekledi.