Google Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz haziran ayının sonlarında 2.42 milyar dolar cezaya çarptırılmıştı. Şirket bu cezaya alışveriş servisine ilişkin uygulamaları nedeniyle çarptırılmıştı. Bloomberg’de yer alan habere göre, teknoloji devi AB tarafından alınan karara Google Alışveriş servisini diğer hizmetlerinden ayırarak uyacak. Servis Google’ın parçası olarak kalmayı sürdürecek. Ancak faaliyetlerine bağımsız biçimde devam edecek ve reklamlar için kendi gelirlerini kullanacak.

Avrupa Birliği, 7 yıl boyunca devam eden bir incelemenin ardından Google Alışveriş servisine cezayı kesmişti. AB’nin rekabetten sorumlu komiseri Margrethe Vestager, Google’ın arama motoru pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığını ve arama sonuçlarında kendi alışveriş servisini öne çıkardığını belirtmişti. Google’a yüklü bir para cezası kesen Avrupa Birliği, aynı zamanda şirketin faaliyetlerini rekabete uygun biçimde düzenlemesine hükmetmişti. Karar metninde Google’ın rakiplerine de eşit biçimde davranması gerektiğinin altı çizilmişti.

Avrupa Birliği’nin araştırması, Google’ın alışveriş servisine nasıl alan açtığını detaylı biçimde gözler önüne sermişti. Sistematik olarak Google Alışveriş bağlantıları diğer karşılaştırma sitelerinin üzerinde gösterilirken, bu ayrıcalığın alâka düzeyinden bağımsız biçimde sağlandığı belirtilmişti. Bloomberg’de yer alan habere göre, Google Avrupa Birliği tarafından kesilen cezanın ardından rakip servislere de reklamlarını arama sonuç ekranının en üstünde gösterme imkânı sunacak. Google eşit rekabet koşullarını sağlamak için Google Alışveriş birimine reklam biriminden bütçe aktarımı yapmayacak.

Google Avrupa Birliği kararı doğrultusunda yapacağı değişiklikleri 28 Eylül’de duyuracak

Google Avrupa Birliği tarafından alınan karar doğrultusunda yaptığı değişiklikleri 28 Eylül’de detaylı olarak açıklayacak. Ancak sızan ilk bilgiler, Google’ın rakiplerini memnun etmemiş gibi görünüyor. İngiliz alışveriş sitesi Foundem, 2009’da Avrupa Birliği’ne ilk şikayeti yaparak fitili ateşlemişti. Google’ın reklamı üstte göstermek için açık artırma uygulama yaklaşımını eleştiren şirket, bunun da rekabeti önlemek için ekstra bir bariyer oluşturacağını savundu.