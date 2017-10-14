Google Assistant telefon ile Chromecast’i kontrol edebiliyor

Google Assistant ilk günden bu yana Google Home ile Chromecast’leri kontrol edebiliyordu. Dijital asistan artık bu yeteneğini Android telefonlar ve iPhone aracılığıyla da sergileyebilecek.

Yeni özelliğin varlığını ilk kez Android Police sitesi ortaya çıkarırken, Google da daha sonra yaptığı bir açıklamayla özelliğin tüm kullanıcılara dağıtıldığını doğruladı. Özellik hem standart Chromecast’lerde, hem Chromecast Audio’da hem de Chromecast’in yerleştirildiği cihazlarda çalışıyor.

Bu hamle iki açıdan kullanıcılar adına yararlı olacak gibi görünüyor. Google son açılımıyla Assistant’ın farklı platformlarda sunduğu parçalı deneyimi biraz daha bütünleştiriyor. Bunun da kullanıcıların kafa karışıklığını azaltması bekleniyor. Artık kullanıcılar Assistant uyumlu tüm cihazlarından aynı görevleri yerine getirmesini isteyebilecek.

Google Assistant kullanım alışkanlığını kuvvetlendirebilir

Google Assistant ile Chromecast’in telefon üzerinden kontrol edilebilmesi, dijital asistanın kullanımına yönelik alışkanlığı da kuvvetlendirebilir. Bu açılım sayesinde Google Home’a sahip olmayan Android ve iPhone sahipleri de Assistant’dan daha fazla yararlanabilir.