Google Assistant Android TV platformuna sonunda adımını attı. Şirket bundan altı ay önce dijital asistanını Android TV platformuna getireceğinin sözünü vermişti. Bu uzun bekleyişin ardından Google Assistant bazı Android TV cihazlarında boy göstermeye başladı.

Google’ın bu açılımından yararlanan ilk cihaz Nvidia Shield TV oldu. Sony’nin Bravia ailesindeki Android TV modelleri de yakında Google Assistant desteğine kavuşacak. Google Assistant, Shield TV’ye güncelleme yoluyla geldiği için kullanıcıların cihaza gelen güncellemeyi kabul etmeleri, ardından da cihazlarını yeniden başlatmaları gerekiyor.

Google Assistant’ın gelişiyle birlikte Shield TV izleyicileri neyi izlemek istediklerini kutuya sesli olarak iletebilecek. Filmlere, TV programlarına, YouTube videolarına ve müziğe bu şekilde erişilebilecek. Netflix gibi servisler de Google Assistant Android TV entegrasyonunu destekliyor. Bu sayede Netflix’te yer alan bir diziye veya filme de hızlı biçimde erişilebiliyor.

Google Assistant Android TV üzerinde bilgi de sunacak

Google Assistant Android TV kullanıcılarına sadece içeriklere hızlı biçimde ulaşma imkânı sağlamakla yetinmeyecek. Android TV sahipleri Google Assistant’ın sayesinde son gelişmeleri televizyonlarından sesli olarak da duyabilecek.