Google Android’i Rusya’da diğer arama motorlarına açıyor

Google Android işletim sistemli telefon üreticilerinin Rusya’daki hareket alanını biraz daha genişletmeyi kabul etti. Şirket, konuya ilişkin olarak Rusya’nın tekelle mücadele kurumuyla resmen uzlaşmaya vardı.

Google daha önceden kendisine kesilen 7.8 milyon doalrlık cezayı ödeyecek. Şirket, telefon üreticilerinin varsayılan arama motoru olarak Google’dan başka bir seçeneği tercih etmesine de izin verecek. Şirketin yeni telefonlarda kendi uygulamalarının bulunması şartını koşmasına izin verilmeyecek. Google, başka şirketlere ait uygulamaların ön yüklü olarak sunulmasını da engelleyemeyecek.

Android açık bir platform olsa da, sistemin ana parçaları için böyle bir durum söz konusu değil. Google’ın uygulama mağazası da söz konusu parçalar arasında yer alıyor. Bu da Google’a Play Store erişimi bulunan telefon üretmek isteyen şirketlere katı koşullar dayatma imkanını sağlıyor.

Rusya’nın federal tekelle mücadele kurumu, Google’ın bu şekilde pazardaki hakim konumunu kötüye kullandığını savundu. İki yıldır Google’ın kısıtlayıcı koşullarını inceleme altına alan kurum, yasal süreci de başlatmıştı.

Kurumun davasının ardından Rusya’nın büyük arama motoru Yandex de Google aleyhine şikayette bulunmuştu. Google ve rekabet kurumu arasındaki anlaşmanın en büyük kazananlardan biri olan Yandex, Rusya’da satılacak Android telefonlarında arama motorlarında ön yüklü olarak sunabilecek. Yandex böylelikle Google’ın Rusya’daki büyümesini durdurmayı amaçlıyor.

Yandex’ten Arkady Volozh imzasıyla yapılan açıklamada, varılan anlaşmanın Rus tüketiciler için önemli olduğuna dikkat çekti. Uzlaşmanın Google’a kritik bir mesaj verdiğini söyleyen Volozh, rakibine “rekabetin önemini anladığı için” teşekkür etti. Rekabetin yeniliği beraberinde getirdiğini söyleyen Yandex yöneticisi, kullanıcıların kendileri için en iyi servisi seçebilecekleri bir pazarda boy göstermek istediklerini sözlerine ekledi.

Google Android kullanıcılarına farklı arama motoru seçenekleri sunacak

Google, yakında Rusya’daki Android kullanıcılarına başka bir varsayılan arama motoru seçebilmeleri için “Chrome widget” adını taşıyan bir bileşen sunacak. Google ile ticari anlaşma imzalayan tüm geliştiriciler bu seçenekler içinde yer alabilecek. Yandex, söz konusu anlaşmayı imzalayan ilk şirket oldu.

Google’dan yapılan açıklamada, Yandex ve Rusya’nın federal tekelle mücadele kurumuyla varılan anlaşmadan ve sorunun çözülmesinden ötürü memnuniyet duyulduğu belirtildi.