General Mobile telefonları için Android Oreo güncelleme tarihlerini verdi

General Mobile Türkiye’de Android One telefonlarının tek üreticisi durumunda. Aynı zamanda Google’ın bu girişimindeki dünya çapında sayılı iş ortaklarından bir tanesi. Android One telefonlar üretmesi General Mobile’a, en yeni Android güncellemelerini hızlı şekilde sunma inkanı sağlıyor. Ne var ki, bu sefer General Mobile cihaz sahiplerinin normale göre biraz daha fazla beklemeleri gerekiyor.

General Mobile’ın Twitter hesabından yaptığı duyuruya göre, Android 8.0 Oreo sürümü aralık ayında GM 6 ve GM 6 d modelleri için yayınlanacak. Böylelikle bu yaz başında piyasaya sunulan 2017 model Android One telefonu güncellemeyi ilk alan General Mobile telefonu olacak.

GM 5 Plus’ın tek ve çift SIM kartlı modelleri için önümüzdeki şubat ayı güncelleme için işaret ediliyor. GM 5 ve GM 5 d modelleri de nisan ayında Android Oreo güncellemesini olacak. Şirket, test süreçlerine göre güncelleme tarihlerinin değişebileceğini de belirtiyor.