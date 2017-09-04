Google’ın klavye uygulaması Gboard, Android kullanıcılarına yeni özellikler sunuyor. Uygulamaya eklenen çıkartma desteği, kullancılara kendilerini kelimelere ihtiyaç kalmadan ifade etme imkânını sunuyor. Gboard Bitmoji karakterlerini de Android kullanıcılarının klavyelerine getiriyor.
Çıkartmaları bulmak için önce klavyenin alt kısmındaki emoji ikonuna dokunmak gerekiyor. Ardından kullanıcılar karşılarına çıkan seçenekler arasında tercih yapılabiliyor. Cihaz sahipleri diledikleri kategoriler arasında manuel olarak seçim yapılabiliyor.
Gboard’un çıkartmaları iMessage’ın ücretli ve ücretsiz çıkartma paketlerine oldukça benzer biçimde işliyor. Çıkartmalar Google Play Store’dan indirilebiliyor. Google daha önce mesajlaşma uygulaması Allo’da çıkartma desteği sunmuştu.
Gboard Bitmoji desteğini iOS’te sunmuyor
Gboard’u iOS cihazları üzerinde kullananlar Bitmoji ve çıkartma desteğinden yararlanamıyor. Google’ın gerekli güncellemeyi yakında yayınlaması bekleniyor.