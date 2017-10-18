Garmin Speak Alexa’yı araç içi navigasyonun merkezine koyuyor

Garmin Speak adını taşıyan yeni hoparlörünü duyurdu. Amazon’un sanal asistanı Alexa ile entegre biçimde çalışan hoparlör, Alexa’ya harita yetenekleri veren ilk ürün olmasıyla dikkat çekiyor. Alexa daha önce otomotiv sektörünün kapılarından içeriye girmiş olsa da, Garmin öncesinde hiçbir şirket dijital asistanı navigasyonun merkezine yerleştirmemişti.

Yaklaşık 3.8 cm. uzunluğunda kompakt bir cihaz olan Speak, LED ışık çemberi ve OLED ekran barındırıyor. OLED ekran üzerinde bulunan dört ok, kullanıcıya yolda giderken hangi şeritte ilerlemesi gerektiğini gösteriyor. Hoparlör, sesli olarak yol tarifi de veriyor.

Alexa entegrasyonu sayesinde kullanıcılar hoparlörden haber başlıklarını, hava durumu bilgisini, trafik güncellemelerini ve maç sonuçlarını duyabiliyor. Sürücüler, hoparlör üzerinden evlerindeki lamba, termostat ve kilit gibi akıllı aksesuarları da kontrol edebiliyor.

Garmin Speak 149.99 dolar karşılığında satılıyor

Cihaz kendisiyle aynı ismi taşıyan ücretsiz bir akıllı telefon uygulamasıyla birlikte çalışıyor. Uygulama telefonun veri bağlantısından yararlanarak Alexa’nın cevaplarını, yol tarifini ve müziği hoparlöre aktarıyor. Garmin bu içerikleri Bluetooth veya AUX üzerinden otomobilin yerleşik ses sistemine gönderebiliyor. Hoparlör gelen aramaların yanıtlanmasında veya reddedilmesinde de kullanılabiliyor. Garmin Speak, manyetik bir başlık yardımıyla ön cama monte edilebiliyor. Satışa sunulan Speak’e sahip olmak içinse 149.99 dolar ödemek gerekiyor.