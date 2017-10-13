Facebook dışarıda yemek yiyecek olanlara mekanlar konusunda tavsiye vermeye uzun süre önce başlamıştı. Sosyal paylaşım sitesi bu konudaki hizmetini bir adım öteye taşıyor. Şirket bir açıklama yaparak ABD’deki kullanıcılarının platform üzerinden yemek siparişi verebileceğini duyurdu. Söz konusu özellik daha önce küçük bir kullanıcı grubu tarafından test edilmişti. Facebook yemek siparişi özelliğini iOS, Android ve web üzerinden kullanıcılara sunuyor.

Five Guys, Panera, Chipotle ve Papa John’s gibi popüler restoran zincirleri sosyal ağın yemek açılımının ortakları arasında bulunuyor. Şirket yemek açılımında restoran zincirlerinin yanı sıra ChowNow, EatStreet, Delivery.com, Olo ve DoorDash gibi teslimat servisleriyle de çalışıyor.

Sosyal paylaşım sitesinin bu hamlesiyle neyi amaçladığını görmek zor değil. Facebook kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını kendi platformu üzerinden karşılanmasını amaçlıyor. Kullanıcı etkileşimini üst düzeyde tutmayı isteyen şirket, yeni hamlesiyle bu amacını gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım atmış oluyor.

Facebook yemek siparişini hızlandırmayı amaçlıyor

Facebook yemek siparişi özelliğini de bünyesine dahil ederek tüm interneti kapsama alanına almaya yönelik önemli bir adım daha attı. İnternetten yemek sipariş etmek çok zor olmasa da, bu hamlenin işleri daha kolay ve hızlı hâle getireceğini söylemek yanlış olmayacaktır.