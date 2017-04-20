Facebook sanal gerçeklik ile kişisel deneyimleri kaydetmeyi ve paylaşmayı kolaylaştıracak yeni geliştirici kitini duyurdu. Söz konusu kişisel deneyim, Oculus Rift ile oynanan bir oyuna ait bir an veya 360 derecelik bir canlı yayın videosunda görüş açısını gösteren bir kare olabilecek. Hâli hazırda bunun en iyi yolu; bir sahnedeki tüm kareleri yakalamak, bu kareleri birleştirmek ve ardından tüm kareleri yeni bir video olarak kodlamaktan geçiyor. Diğer yöntemde ise ekrandaki görüntü Twitch veya YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Görüntülerin üçüncü taraf bir görüntü yakalama yazılımı tarafından kaydedilmesi de bir diğer seçenek olarak göze çarpıyor.

Birleştirme yöntemi hem yoğun biçimde kaynak kullanıyor hem de uzun zaman alıyor. Yayın yönteminde ise kullanıcıların eline sadece iki boyutlu olarak izlenebilen düşük kaliteli bir video kalıyor. Facebook mühendisleri bu yöntemlerin karşısına “küp haritalandırma” adını taşıyan bir çözümle çıkıyor. Daha verimli olarak nitelenen bu sistem, 4K canlı yayındaki yüksek görüntü kalitesini de koruyor.

Şirket, 360 Capture adını verdiği yeni araç setiyle birlikte “küp haritalandırma” aracını da geliştiricilere ulaştırıyor. F8 konferansında duyurulan yeni araç setinden sanal gerçeklik uygulamaları ve filmleri hazırlayanlar yararlanabilecek. Facebook’un 360 Medya biriminden Chetan Gupta, standart yöntemin 4K çözünürlüklü ve gerçek zamanlı 360 derece videoları yakalamak için yeterli olmadığını belirtti. Yeni bir yöntem geliştirdiklerini söyleyen Gupta, 360 derece videonun nihai çıktısını doğrudan oyun motorundan alabildiklerini belirtti.

Böylelikle biten kaydın videonun pürüzsüzlüğünü koruması için gerekli performans ayarlarını muhafaza etmesi sağlanıyor. Bu sayede videolar sanal gerçeklik başlıklarında ya da Facebook’un mobil uygulamasında 360 derece olarak izlenirken aynı deneyimi yaşamak mümkün oluyor. Yazılım geliştirme araç setinin tüm sanal gerçeklik uygulama ve filmleriyle birlikte çalışabileceğini belirten Gupta, bunun için Unity veya Unreal gibi bir oyun motorunun kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu araçtan hakiki sanal gerçeklik deneyiminde nasıl yararlanılacağı ise geliştirici tarafından belirlenecek. Gupta bunun kullanıcılara sunulacak sanal bir kamerayla yapılabileceğini ifade etti. Kullanıcılar önlerindeki alana yerleştirilen sanal kamerayı yakaladıktan sonra sanal kol saatindeki bir tuşa basarak kaydı başlatabiliyor.

Facebook sanal gerçeklik teknolojisinin reklam videolarında kullanılmasını amaçlıyor

Facebook’un geliştirdiği sanal gerçeklik ve 360 derece video görüntü yakalama teknolojisinin ilk kullanım alanı olarak oyunlar ön plana çıkıyor. Ancak şirket özellikle reklam ve pazarlama videolarında yeni teknolojisinden yararlanılabileceğine inanıyor. Facebook’un özü olan sosyal deneyim de şirketin hedeflediği alanlar arasında bulunuyor.