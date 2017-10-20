Facebook Messenger kullanıcıları PayPal üzerinden para gönderebilecek

Facebook Messenger kullanıcıları 2015’ten bu yana uygulama üzerinden arkadaşlarına para gönderebiliyor. Ancak söz konusu transfer işlemi, kredi veya banka kartları üzerinden gerçekleştiriliyor. Sosyal paylaşım sitesi, şimdi bu transfer seçenekleri arasına PayPal’ı da ekledi.

Kullanıcılar PayPal ile para transferi seçeneğine de kartla para transferine eriştikleri biçimde erişebiliyor. Önce mavi renkli artı ikonuna ardından da yeşil renkli ödemeler butonuna dokunulduğunda kullanıcıların karşısına mevcut iki seçenek çıkıyor.

Daha önce özelliği kullanan ve kartıyla ödeme yapanlar, “Değiştir” ikonuna tıklayıp PayPal’ı seçerek hesaplarını Messenger’a bağlayabiliyor.

Facebook Messenger PayPal desteğini şimdilik sadece ABD’de sunuyor

Daha önce kartıyla ödeme yapanlar, PayPal hesaplarını bağlayarak Messenger üzerinde para transferi gerçekleştirebilecek. Ancak bu özellikten ilk etapta sadece ABD’deki kullanıcılar yararlanabilecek.