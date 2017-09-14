Facebook Bonfire adını taşıyan ve grup hâlinde görüntülü olarak sohbet etmeyi sağlayan uygulamasını test etmeye geçtiğimiz temmuz ayında başlamıştı. Şirket iki ayın ardından test sürecini başka bir boyuta taşıdı ve uygulamayı Danimarka’daki iOS cihaz sahipleriyle buluşturdu.

Testler başladığında Bonfire’ın bir diğer görüntülü grup sohbet uygulaması Houseparty’ye benzerliği dikkat çekmişti. The Next Web sitesi, bu benzerliğin hâlâ geçerli olduğunu belirtiyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar pek çok kişiyle aynı anda görüntülü sohbet edebilmenin yanı sıra arkadaşlarının yüzlerine Snapchat’teki gibi efektler ekleyebiliyor. Buna ek olarak, Bonfire üzerinden Facebook, Facebook Messenger ve Instagram’a fotoğraf gönderilebiliyor.

Bonfire üzerinden bir sohbete eklenen kullanıcılara Facebook Messenger üzerinden bir bildirim gönderiliyor. Ekran herkesin eşit alan kaplamasına uygun biçimde düzenlenirken, konuşan kişiye öncelik de veriliyor.

Facebook Bonfire Danimarka’da yaklaşık 2 bin defa indirildi

The Next Web’in haberine göre, uygulama Danimarka’da yaklaşık 2 bin defa indirildi. Haberde kullanıcıların uygulamaya geri dönüş oranının da iyi olduğuna dikkat çekildi.

Bonfire, Facebook’un topluluk oluşturma ve dünyayı yakınlaştırma misyonuna uygun bir girişim niteliği taşıyor. Sosyal paylaşım sitesinin Bonfire’ı daha geniş bir kitleye sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.