Dyson denince pek çok kişinin aklına ilk olarak elektrikli süpürgeler, fanlar ve saç kurutma makineleri geliyor. Ancak artık şirketin adı başka bir pazara dair haberlerde de duyulacak. Dyson elektrikli otomobil üretmek ve 2020’ye kadar bu otomobili yollara çıkarmak için çalışmaya başladı.

30 yıllık bir geçmişi bulunan Dyson için bu yeni hedef oldukça zorlu ve iddialı görünüyor. Şirketin kurucusu olan aynı zamanda da bir “mucit” olarak nam salan James Dyson, şirketinin bu yeni hedefi gerçekleştirebileceğine inanıyor. Bu girişime 2 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Dyson, iki yıl önce bu projede çalışması için 400 kişilik bir ekip oluşturdu. Çalışmalar şirketin İngiltere’deki merkezlerinde sürdürülüyor.

James Dyson projenin nasıl bir şekil alacağı konusunda fazla ipucu vermedi. Ancak söz konusu Dyson olunca ortaya çıkması muhtemel sonuç büyük bir heyecan yaratıyor. 90’ların başında torbasız elektrik süpürgelerini geliştiren şirketin mevcut ürün portföyü görsel açıdan rakiplerininkinden oldukça farklı görünüyor.

James Dyson just announced to @Dyson employees that we?ve begun work on a battery electric vehicle, due to launch in 2020. pic.twitter.com/yUZNvIsYIi

— Dyson (@Dyson) September 26, 2017