Volkswagen Grubu, otomotiv sektörünün devleri arasında yer alıyor. Şirketin çatısı altında pek çok önemli marka bulunuyor. Volkswagen elektrikli motor seçeneklerini 2030 itibarıyla portföyündeki tüm markalara ve modellere yaymayı planlıyor.

Volkswagen Grubu’nun altında Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche ve tabii ki Volkswagen gibi önemli ve farklı segmentlere hitap eden markalar bulunuyor. Portföyünde yaklaşık 300 otomobil bulunduran şirket, elektrikli motor seçeneklerini tüm modellerine yayarak önümüzdeki 10 yıllık dönemde otomobil dünyasına hakim olacak rüzgarı yakalamayı amaçlıyor.

Frankfurt Otomobil Fuarı öncesinde Almanya’da gazetecilerin karşısına çıkan Volkswagen Grubu CEO’su Matthias Müller, elektrikli motor atılımı konusunda bilgi verdi. Dönüşüm için 84 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını söyleyen Müller, yatırımın sadece otomobil geliştirmekle sınırlı kalmayacağının altını çizdi.Volkswagen Grubu’nun CEO’su, dört adet batarya fabrikasının inşası için 60 milyar dolar harcayacaklarını belirtti.

Müller, 2025 itibarıyla grup çatısı altında 80 farklı elektrikli otomobil seçeneği sunmayı planladıklarını dile getirdi. Söz konusu otomobiller arasında Volkswagen’in daha önce görücüye çıkardığı I.D. Buzz Concept isimli otomobilin nihai versiyonu ve Audi’nin daha önce duyurduğu elektrikli otomobiller de yer alıyor.

Müller içten yanmalı motorların devrinin tamamen kapanmadığını belirtti. Volkswagen Grubu CEO’su, söz konusu motorların tamamen elektrikli portföye giden yolda bir köprü işlevi göreceğini dile getirdi. Fransa ve Birleşik Krallık’ın 2040 itibarıyla dizel ve benzinli motorlu araçların yasaklanması yönünde bir karar alması ve Çin’in de benzer bir stratejiyi uygulamaya hazırlanması, bahsedilen köprünün bir son kullanma tarihinin olduğunu gösteriyor.

Volkswagen elektrikli motor seçeneklerine daha fazla yatırım yapan tek şirket değil

Volkswagen elektrikli motor seçenekleri üzerine daha fazla yoğunlaşan tek otomotiv şirketi değil. Volvo, Jaguar Land Rover ve Aston Martin gibi şirketler de son dönemde bu yöndeki çalışmalarına hız vermiş durumda. Volkswagen’in dönüşüm için belirlediği nihai tarih rakiplerine göre daha uzak olsa da, şirketin çapı oluşturduğu dönüşümün etkisinin daha büyük olacağını düşündürüyor.