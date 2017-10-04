Dropbox yeni logo tasarımıyla mavi ve beyazın hakimiyetini geride bırakarak çok daha renkli bir görüntüye kavuşuyor. Yeni tasarım ile düz kutu şeklindeki logo, daha az gerçek bir görünüme bürünüyor.

Yeni logo, şirketin 10 yıllık dönemdeki ilk büyük görsel değişiklik olarak göze çarpıyor. Dropbox’ın depolama alanındaki önemli rakipleri Google Drive, Box, OneDrive ve iCloud’un hepsinin logolarında mavinin tonları kullanılıyor. Yapılan değişiklik ile Dropbox sürüden ayrılıyor. Şirket yeni logosunda “Keskin Grotesk” olarak nitelenen bir yazı tipi kullanılıyor.

Dropbox yeni logo tasarımı ile ilgili detayları AdWeek ile paylaştı. Şirket yeni renk tasarımlarıyla kalabalık içinde ayırt edilebilmeyi ve kullanıcılarının kreatifliğini onaylamayı amaçladığını belirtti. Logoda yapılan değişiklikle Dropbox, görsel açıdan Microsoft OneDrive yerine Adobe’ye daha yakın bir hâle geldi. Dropbox’tan yapılan açıklamada, logo renklerinin durumdan duruma değişebildiği belirtildi.

Dropbox yeni logo tasarımına rağmen arayüzünü değiştirmiyor

Dropbox yeni logo ile farklı bir dönemin kapılarını açsa da, servisin web ve uygulama arayüzünde somut bir değişiklik yapmıyor. Yeni renk kombinasyonları arayüzden ziyade pazarlama kampanyalarında boy gösterecek gibi görünüyor. Şirket tarafından AdWeek’e yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde daha fazla reklam kampanyasının yayınlanacağı belirtildi.