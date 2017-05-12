Karanlık odalarda şarj veya bağlantı kablolarıyla uğraşmak kimi zaman çok zahmetli bir uğraşa dönüşebiliyor. Bazen kabloyu bilgisayara veya telefona takmak oldukça uzun sürebiliyor. Apple LED ışıklı kablolarla bu soruna çözüm getirebilir.

Tüketici elektroniği pazarında büyük bir deneyime sahip olan Apple’ın son kullanıcıları etkileyen; küçük ama önemli bir sorun için biz çözüm geliştirmesi, kulağa çok şaşırtıcı gelmiyor. Apple’ın patent başvurusuna göre; karanlıkta parlayan kablolar, sadece cihaz sahiplerinin işini kolaylaştırmakla kalmayacak. Cihazın durumuna ilişkin bilgiler de LED ışıklarının yardımıyla kabloda görülebilecek.

Sistem kullanıcılara durum bilgisi sunmak için bir ya da birden fazla LED ışıktan yararlanıyor. Farklı ışık renkleriyle sinyal verebilen kablodaki ışıklar, değişik formatlarda yanıp sönerek de bilgi aktarımı sağlayabilecek. Bu yolla kullanıcılara cihazın belli bir seviyeye kadar şarj edildiği veya iPhone’un uyku moduna girdiği gibi bilgiler aktarılabilecek. Karanlıkta görülebilen kablolar hâli hazırda da mevcut olsa da, Apple’ın çözümü karanlıkta görünmekten daha fazlasını vadediyor.

Apple LED ışıklı kablo patentini farklı cihazlarda kullanabilir

Apple’ın geliştirdiği çözümden USB-C, Lighting, Thunderbolt ve şirketin ürünlerinde kullanılan diğer konnektör ve kablo tiplerinde yararlanılabilecek. Dolayısıyla sadece iPhone kullanıcıları değil, MacBook kullanıcıları da ışıklı kablolar sayesinde cihazlarının durumu hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilecek.