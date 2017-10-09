Apple iTunes’un geçtiğimiz haftalarda yayınladığı yeni bir sürümüyle birlikte iOS App Store’u ve zil seslerini bu uygulama içinden kaldırmıştı. Bu değişiklikten rahatsız olanlar için bir geri dönüş yolu açılmış gibi görünüyor.

Bazı Reddit kullanıcılarının dikkat çektiğine göre, Apple iTunes 12.6.3 sürümünü tekrar yayınladı. PC ve Mac için yayınlanmış olan bu daha eski iTunes versiyonu aynı zamanda iOS 11, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X desteği de getiriyor.

9to5Mac sitesinin belirttiğine göre, bu iTunes versiyonu hâlâ uygulamalar bölümüne ihtiyaç duyan kişi ve kuruluşlara hitap ediyor. iTunes 12.6.3 isteyen her kullanıcı tarafından indirilebiliyor, ancak indirildikten sonra gelecek versiyonlara güncelleme yapılması için bir bildirim gösterilmiyor.

iTunes 12.7’ye geçiş yapmış olanlar da iTunes 12.6.3 sürümünü indirebilirler. Ancak Apple bu sürüm için teknik destek sağlamıyor. Teknik destek yalnızca 12.7 sürümü için sunuluyor.

Apple iTunes 12.7 sürümünü eylül ayında yayınlamıştı. Bu yeni sürümle birlikte TV programları, kitaplar, podcast’ler ve müzik bölümlerine yeni bir düzen kazandırılmıştı. Bu yapılırken de uygulamalar ve zil sesleri gibi bölümler kaldırılmıştı.