iTunes PC ve Mac uygulamaları özüne dönüyor. Bu programlar bundan böyle iOS uygulamalarının indirildiği bir yer olmayacak, ancak filmler, podcast’ler ve en önemlisi, müzik parçaları için en önemli durak olmayı sürdürecek. Apple‘ın yayınladığı iTunes 12.7 Windows ve macOS sürümleriyle birlikte yazılımda önemli bir değişiklik meydana geldi.

Bundan böyle iPhone, iPad veya iPod touch kullanıcıları mobil uygulamaları veya zil seslerini bilgisayarla eşzamanlamak için Apple’ın multimedya yazılımını kullanamayacak. iOS App Store bölümü uygulamadan kaldırıldı.

Uygulamanın güncelleme açıklamalarında “Önceden uygulamaları veya zil seslerini eşzamanlayıp iOS aygıtınıza aktarmak için iTunes’u kullandıysanız bunları Mac’iniz olmadan yeniden indirmek için iOS’teki yeni App Store’u veya Ayarlar’daki Sesler bölümünü kullanın.” şeklinde bir madde bulunuyor.

Ne var ki Apple, güncellemeden sonra bile artık indirilmeye uygun olmayan uygulamaların veya zil seslerinin bile iOS cihazının bilgisayara bağlanmasıyla birlikte eşzamanlanabileceğini söylüyor. Muhtemelen Apple, bu şekilde özelleştirilmiş zil seslerinin iletimini mümkün kılmayı sürdürecek.

Bu arada, iTunes’un bir parçası olan iOS App Store da uygulamadan tamamen kaldırılıyor. Söz konusu bölüm bundan böyle müzik ve multimedya organizasyon programında bulunmayacak.

Apple son yıllarda multimedya yazılımı nedeniyle epey eleştirildi. Bu uygulamanın aşırı yüklü, kalabalık hâle geldiği yönünde eleştiriler yapıldı. Apple en azından attığı bu adımla programı düzenleme yolunda bir adım atıyor ve uygulamayı başlangıçtaki amacına döndürmek için hamle yapıyor. Bildiğiniz gibi, bu program 2001 yılında bir müzik düzenleme yazılımı olarak kullanıma sunulmuştu.

Öte yandan iTunes U koleksiyonları da Apple Podcasts ailesinin bir parçası hâline geliyor. İnternet radyo istasyonları da müzik kütüphanesi kenar çubuğuna yerleştiriliyor. Yeni sürümle ilgili tüm değişikliklerin detaylarına bu yardım sayfasından ulaşabilirsiniz.

Söz konusu adım Apple için iki hedefi birden gerçekleştirmeyi sağladı. Öncelikle kullanıcılar doğrudan iOS 11 ile yenilenen ve editoryal yönü ön plana çıkarılan yenilenmiş App Store ile karşılaşacaklar. Bunun yanı sıra App Store’u kaldırmakla iTunes’u Windows Mağaza’ya getirmek de daha kolay hâle gelecek.

iTunes 12.7 sürümünü Mac App Store’dan yükleyebilirsiniz. Windows kullanıcıları da bu indirme bağlantısını kullanabilirler.