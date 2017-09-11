Apple gelecek nesil iPhone veya iPhone’ları yarın düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Ayrıca bu etkinlikte simge niteliğindeki cihazın 10’uncu yılının da kutlanmasını ve bunun şerefine özel bir cihazın çıkmasını bekliyoruz. Son günlerde adının iPhone X olacağı söylenen, çerçevesiz ekranlı, yüz tanıma sistemiyle ekran kilidi açılan, artırılmış gerçeklik yetenekleri olan ve iOS 11 ile birçok gelişime de ev sahipliği yapacak bir cihazın tanıtımını bekliyoruz.

12 Eylül’de Apple’ın yeni yerleşkesi Apple Park’ta bulunan Steve Jobs Amfisi’nde düzenlenecek olan etkinlik, aynı zamanda Apple’ın Cupertino’daki yeni merkezinde düzenlenecek ilk etkinlik olacak. Bu etkinlikle birlikte davetliler Apple’ın yerleşkesine de ilk kez adım atma imkanı elde edecekler.

Etkinlik yerel saatle sabah saat 10:00’da başlayacak. Bu, Türkiye saatiyle akşam 20:00’ye denk geliyor.

Etkinlik her zaman olduğu gibi Apple tarafından canlı olarak yayınlanacak. Etkinliği Apple web sitesinde, www.apple.com/apple-events/september-2017/ adresindeki özel sayfadan takip etmek mümkün olacak. Canlı yayını izlemek için:

iOS 9.0 veya üstü sürümle yüklü iPhone, iPad veya iPod touch’larda Safari,

OS X 10.11’de 6.0.5 veya üstü sürümlerdeki Safari,

Windows 10’da Microsoft Edge

internet tarayıcıları kullanılabilecek. Ayrıca yazılım versiyonu 6.2 veya üstü olan 2’nci veya 3’üncü nesil Apple TV’lerde ve dördüncü nesil Apple TV’lerde de bu etkinliği, Apple Etkinlikleri uygulaması üzerinden izlemek mümkün olacak.

Etkinlikte LTE destekli Apple Watch, macOS High Sierra’nın çıkış tarihi, 4K özellikli Apple TV gibi duyurular da bekleniyor. iPhone etkinliği sırasındaki önemli haberler ve duyurular anında Teknoblog.com’da ve @teknoblog140 Twitter hesabında olacak.

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